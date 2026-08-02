Galatasaray'dan 10 numara sürprizi! PSG'nin kapısından dönmüştü
Galatasaray, PSG'nin kapısından dönen Rus yıldızı bitirmek üzere. Lokomotiv Moskova'nın 21 yaşındaki 10 numarası Aleksey Batrakov'un serbest kalma bedelini ödemeye hazırlanan Aslan, oyuncu ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 06:50
SICAK BAKIYOR
Temmuz ayından itibaren oyuncunun sözleşmesinde yer alan 20 milyon euro'luk serbest kalma bedeli devreye girdi. Bunun 16 milyonluk kısmının kulübü Lokomotiv Moskova'ya 4 milyonun ise menajerine ödeneceği iddia edildi.
G.Saray yönetimi 20 milyon euro'yu ödemeye hazır ve futbolcuyla da temaslara başladı. Haziran ayında olumsuz yanıt aldığı Batrakov ile bu kez büyük oranda anlaşan sarı- kırmızılılar geri sayıma başladı. Transferin önünde büyük bir engel bulunmuyor.
PSG'YE TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEDİ
Fransız devi PSG, Aleksey Batrakov ile her konuda anlaşmaya varmıştı.
Ancak Rusya'ya uygulanan ambargo ve teknik direktör Luis Enrique'nin başka isimlere odaklanması nedeniyle gerçekleşen anlaşma son anda bozulmuştu. Rus oyuncu şimdi ambargonun olmadığı Türkiye'ye sıcak bakıyor.
5 MİLYON EURO KAZANACAK
Transferin gerçekleşmesi durumunda Batrakov'a senelik 5 milyon euro maaş ödeneceği iddia edildi.
Futbolcunun PSG ile de bu bedel karşılığında anlaşmaya vardığı ve sarı- kırmızılılardan da bu bedeli talep ettiği öğrenildi. Taraflar anlaşırken, menajerin taleplerinde indirime gitmesi bekleniyor.
KONTENJANA UYGUN
Henüz 21 yaşında olan Aleksey Batrakov, Türkiye'deki +4 yabancı genç futbolcu kontenjanına da uygun bir isim. Geçen sezon 36 resmi maçta forma giyen Rus futbolcu 17 gol atarken, 12 de asistle 29 skor katkısında bulundu. Harika bir sezon geçiren genç futbolcunun transferinde önemli aşama kaydedildi.
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