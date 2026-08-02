SICAK BAKIYOR Temmuz ayından itibaren oyuncunun sözleşmesinde yer alan 20 milyon euro'luk serbest kalma bedeli devreye girdi. Bunun 16 milyonluk kısmının kulübü Lokomotiv Moskova'ya 4 milyonun ise menajerine ödeneceği iddia edildi.

G.Saray yönetimi 20 milyon euro'yu ödemeye hazır ve futbolcuyla da temaslara başladı. Haziran ayında olumsuz yanıt aldığı Batrakov ile bu kez büyük oranda anlaşan sarı- kırmızılılar geri sayıma başladı. Transferin önünde büyük bir engel bulunmuyor.