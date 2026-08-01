CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray İsveç Ligi'ni sallayan golcü Galatasaray'a! Ada basını transferi böyle duyurdu

İsveç Ligi'ni sallayan golcü Galatasaray'a! Ada basını transferi böyle duyurdu

Galatasaray, gelecek sezon için kadrosuna Osimhen'e alternatif olabilecek bir golcü katmak isterken sarı-kırmızılıların İsveç Ligi'nde Sirius formasıyla gösterdiği performans ile transfer piyasasının gözdesi olan İskoç golcü Robbie Ure için teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 00:26
İsveç Ligi'ni sallayan golcü Galatasaray'a! Ada basını transferi böyle duyurdu

Yeni sezonda üst üste 5. şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
İsveç Ligi'ni sallayan golcü Galatasaray'a! Ada basını transferi böyle duyurdu

Mauro Icardi'nin ayrılığının ardından Osimhen'e alternatif bir golcü arayışı bulunan sarı-kırmızılılarda flaş bir iddia gündeme geldi.

İsveç Ligi'ni sallayan golcü Galatasaray'a! Ada basını transferi böyle duyurdu

Galatasaray'ın İsveç Ligi lideri Sirius forması giyen İskoç golcü Robbie Ure için transfer yarışına girdiği öne sürüldü.

İsveç Ligi'ni sallayan golcü Galatasaray'a! Ada basını transferi böyle duyurdu

İsveç Ligi lideri Sirius formasıyla çıktığı 14 maçta attığı 15 golle Avrupa'nın en çok konuşulan golcülerinden biri haline geldi.

İsveç Ligi'ni sallayan golcü Galatasaray'a! Ada basını transferi böyle duyurdu

Son beş maçta rakip fileleri 10 kez havalandıran 22 yaşındaki futbolcu, transfer piyasasında da dikkatleri üzerine çekti.

İsveç Ligi'ni sallayan golcü Galatasaray'a! Ada basını transferi böyle duyurdu

Scottish Sun'ın haberine göre Galatasaray da genç golcüyü kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasına girdi.

İsveç Ligi'ni sallayan golcü Galatasaray'a! Ada basını transferi böyle duyurdu

Sirius'un, daha önce Anderlecht forması giyen santrfor için yaklaşık 9 milyon sterlin bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor.

İsveç Ligi'ni sallayan golcü Galatasaray'a! Ada basını transferi böyle duyurdu

Sirius, İsveç Ligi'nde en yakın takipçisinin tam 11 puan önünde liderliğini sürdürürken, Avrupa'nın en formda golcülerinden biri olarak gösterilen Ure ise transfer söylentilerine rağmen sakinliğini koruyor.

İsveç Ligi'ni sallayan golcü Galatasaray'a! Ada basını transferi böyle duyurdu

URE AÇIKLAMASINDA ŞU İFADELERİ KULLANDI:

"Çıktığım her maçta gol atabileceğimi hissediyorum çünkü kendime çok güveniyorum. Şu anda top sanki sürekli bana geliyor. Ama çalışmaya devam edeceğim. Daha fazlasını istiyorum. Son altı ayda hiç bu kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum. Her gün birlikte çalıştığım insanlar inanılmaz. Kusursuz bir dünya değil ama oyunumu bir üst seviyeye taşımam konusunda bana büyük katkı sağladılar. Elbette bir noktada transfer olmam gerekecek. Ama neler olacağını bekleyip göreceğiz."

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsveç Ligi'ni sallayan golcü G.Saray'a! İsveç Ligi'ni sallayan golcü G.Saray'a! 00:26
Trabzonspor'un Avusturya kampı sürüyor! Trabzonspor'un Avusturya kampı sürüyor! 22:39
G.Saray'da yeni sezon hazırlıkları devam etti G.Saray'da yeni sezon hazırlıkları devam etti 21:34
F.Bahçe'nin Sturm Graz mesaisi devam etti F.Bahçe'nin Sturm Graz mesaisi devam etti 21:32
Çayırova Belediyespor yeni salonunu tanıttı Çayırova Belediyespor yeni salonunu tanıttı 19:32
Milliler ilk maçında galip! Milliler ilk maçında galip! 19:21
Daha Eski
G.Saray Wang Yuanyuan ile nikah tazeledi! G.Saray Wang Yuanyuan ile nikah tazeledi! 18:11
Beşiktaş istedi G.Saray alıyor! Beşiktaş istedi G.Saray alıyor! 17:03
Trabzonspor'dan Salah açıklaması! Transfer... Trabzonspor'dan Salah açıklaması! Transfer... 15:08
Yıldırım'dan Kante tepkisi: Buyrun satın! Yıldırım'dan Kante tepkisi: Buyrun satın! 14:15
Aziz Yıldırım: Transferi bu hafta bitiririz! Aziz Yıldırım: Transferi bu hafta bitiririz! 13:36
F.Bahçe'den Karşıyaka'ya kiralık transfer! F.Bahçe'den Karşıyaka'ya kiralık transfer! 13:28