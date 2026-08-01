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İsveç Ligi'ni sallayan golcü Galatasaray'a! Ada basını transferi böyle duyurdu
İsveç Ligi'ni sallayan golcü Galatasaray'a! Ada basını transferi böyle duyurdu
Galatasaray, gelecek sezon için kadrosuna Osimhen'e alternatif olabilecek bir golcü katmak isterken sarı-kırmızılıların İsveç Ligi'nde Sirius formasıyla gösterdiği performans ile transfer piyasasının gözdesi olan İskoç golcü Robbie Ure için teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 00:26
Yeni sezonda üst üste 5. şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Mauro Icardi'nin ayrılığının ardından Osimhen'e alternatif bir golcü arayışı bulunan sarı-kırmızılılarda flaş bir iddia gündeme geldi.
Galatasaray'ın İsveç Ligi lideri Sirius forması giyen İskoç golcü Robbie Ure için transfer yarışına girdiği öne sürüldü.
İsveç Ligi lideri Sirius formasıyla çıktığı 14 maçta attığı 15 golle Avrupa'nın en çok konuşulan golcülerinden biri haline geldi.
Son beş maçta rakip fileleri 10 kez havalandıran 22 yaşındaki futbolcu, transfer piyasasında da dikkatleri üzerine çekti.
Scottish Sun'ın haberine göre Galatasaray da genç golcüyü kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasına girdi.
Sirius'un, daha önce Anderlecht forması giyen santrfor için yaklaşık 9 milyon sterlin bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor.
Sirius, İsveç Ligi'nde en yakın takipçisinin tam 11 puan önünde liderliğini sürdürürken, Avrupa'nın en formda golcülerinden biri olarak gösterilen Ure ise transfer söylentilerine rağmen sakinliğini koruyor.
URE AÇIKLAMASINDA ŞU İFADELERİ KULLANDI:
"Çıktığım her maçta gol atabileceğimi hissediyorum çünkü kendime çok güveniyorum. Şu anda top sanki sürekli bana geliyor. Ama çalışmaya devam edeceğim. Daha fazlasını istiyorum. Son altı ayda hiç bu kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum. Her gün birlikte çalıştığım insanlar inanılmaz. Kusursuz bir dünya değil ama oyunumu bir üst seviyeye taşımam konusunda bana büyük katkı sağladılar. Elbette bir noktada transfer olmam gerekecek. Ama neler olacağını bekleyip göreceğiz."