URE AÇIKLAMASINDA ŞU İFADELERİ KULLANDI: "Çıktığım her maçta gol atabileceğimi hissediyorum çünkü kendime çok güveniyorum. Şu anda top sanki sürekli bana geliyor. Ama çalışmaya devam edeceğim. Daha fazlasını istiyorum. Son altı ayda hiç bu kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum. Her gün birlikte çalıştığım insanlar inanılmaz. Kusursuz bir dünya değil ama oyunumu bir üst seviyeye taşımam konusunda bana büyük katkı sağladılar. Elbette bir noktada transfer olmam gerekecek. Ama neler olacağını bekleyip göreceğiz."