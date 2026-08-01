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Haberler Basketbol Türkiye, 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na galibiyetle başladı!

Türkiye, 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na galibiyetle başladı!

18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na galibiyetle başlayan Türkiye, C Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ'ı 71-55 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci karşılaşmada İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 19:21
Türkiye, 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na galibiyetle başladı!

18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ'ı 71-55 yendi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen organizasyonda mücadele eden milliler, Karadağ ile karşılaştı.

Karşılaşmaya etkili başlayarak ilk periyodu 22-14 önde geçen milli takım, devre sonunda soyunma odasına 33-31 üstün gitti.

Üçüncü periyotta aradaki farkı açan ay-yıldızlı ekip, son çeyreğe 57-38 önde girdi.

Final periyodunda da farklı üstünlüğünü koruyan mili takım, salondan 71-55 galip ayrıldı.

Türkiye, gruptaki ikinci maçını yarın TSİ 14.00'te İspanya ile yapacak.

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