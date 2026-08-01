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Haberler Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan Kante tepkisi: Satabiliyorsanız satın!

Aziz Yıldırım'dan Kante tepkisi: Satabiliyorsanız satın!

Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Başkan Aziz Yıldırım, N'Golo Kante transferinden dolayı eski yönetime tepki gösterdi. Yıldırım, "Çıkıp aldığımız paraya satarız diyorsunuz, gel verdim sana Kante'nin yetkisini. Satabiliyorsanız satın." dedi. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 14:15
Aziz Yıldırım'dan Kante tepkisi: Satabiliyorsanız satın!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertlilerin bir önceki başkanı Sadettin Saran yönetimine N'Golo Kante transferi nedeniyle Divan Kurulu Toplantısı'nda sert tepki gösterdi. Yıldırım, "Kante'yle bir anlaşma yapmışsınız, tövbe Allah yani! O sözleşmeyle kimse almaz! Beş milyon imaj hakkı vermişsiniz. Çıkıp aldığımız paraya satarız diyorsunuz, gel verdim sana Kante'nin yetkisini. Satış yetkisi sende Ertan Torunoğulları. Gel, imzayı vereceğim." ifadelerini kullandı.

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