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Haberler Fenerbahçe Fener turu kaptı

Fener turu kaptı

Fenerbahçe, Devler Ligi'nde 3. eleme turuna çıktı. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında sarı-lacivertliler, Polonya'da Gornik Zabrze ile Talisca'nın penaltısıyla öne geçtiği maçta berabere kaldı. Temsilcimiz İstanbul'daki ilk maçtaki 1-0'lık avantajıyla tur atlamasını bildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 06:50
Fener turu kaptı

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 1-0'ın rövanşında Fenerbahçe, Polonya'da Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı ve tur atlamayı başardı. 8. dakikada kullanılan kornerde Skriniar yerde kalınca hakem VAR'daki inceleme sonrası penaltı noktasını gösterdi. 12'de penaltıda Talisca, topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 0-1. 23'de Asensio ile önemli fırsattan yararlanamayan temsilcimiz zaman zaman kalesinde sıkıntılı anlar yaşadı. 45+10'da Sacek'in şutuyla ilk yarı 1-1 bitti.

RAKİP STURM GRAZ

Asensio-İsmail ve İrfan Can-Greenwood değişiklikleriyle ikinci yarıya giren Fenerbahçe, kötü performansını sürdürdü. İleride Talisca ve Kerem etkisiz kalırken, rakip kaleye şut çekemedi. Ev sahibi ekibin ataklarında kaleci Mert Günok geçit vermedi. Rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler Devler Ligi 3. eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak. İlk maç 4-5 İstanbul'da, rövanş ise 11 Ağustos'ta Avusturya'da oynanacak.

ÜLKE PUANINA KATKI

F.Bahçe'nin beraberliğiyle ön eleme turları kuralı gereği ülke puanı hanemize galibiyet kadar olmasa da 0.100 puanlık net bir katkı getirdi. Türkiye, bu sonuçla 45.675 puanın üzerine ekleme yaparak 9. sıradaki yerini sağlamlaştırdı ve en yakın takipçisi olan Polonya ile Çekya'nın önünde kalmayı başardı.

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