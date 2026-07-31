Avrupa'da birçok takımın kadrosunu büyük oranda şekillendirmesi nedeniyle Reijnders için çok fazla takımın girişimde bulunması beklenmiyor.

Yönetim de Osimhen'de olduğu gibi bunu fırsata çevirerek Hollandalı yıldızı kiralamaya çalışacak.