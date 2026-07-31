Tijjani Reijnders'e Osimhen taktiği! İşte Galatasaray'ın transfer planı
Galatasaray, orta saha transferi için çalışmalarını hızlandırırken gözünü Tijjani Reijnders'e çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Hollandalı yıldızın geleceğiyle ilgili çıkacak kararı beklemeye geçti. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 06:50
OSİMHEN TAKTİĞİ
İngiliz ekibi oyuncusunu takımdan göndermeye karar verirse yönetim hemen gaza basacak.
Avrupa'da birçok takımın kadrosunu büyük oranda şekillendirmesi nedeniyle Reijnders için çok fazla takımın girişimde bulunması beklenmiyor.
Yönetim de Osimhen'de olduğu gibi bunu fırsata çevirerek Hollandalı yıldızı kiralamaya çalışacak.
Sara giderse satın alma opsiyonlu bir teklifle şansını yukarıya taşıyacak olan G.Saray şimdilik beklemeye geçti.
Hollandalı yıldızın güncel piyasa değeri 50 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Tijjani Reijnders'in sözleşmesi ise 2030 yılında sona eriyor.
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