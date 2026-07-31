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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Tijjani Reijnders'e Osimhen taktiği! İşte Galatasaray'ın transfer planı

Tijjani Reijnders'e Osimhen taktiği! İşte Galatasaray'ın transfer planı

Galatasaray, orta saha transferi için çalışmalarını hızlandırırken gözünü Tijjani Reijnders'e çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Hollandalı yıldızın geleceğiyle ilgili çıkacak kararı beklemeye geçti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 06:50
Tijjani Reijnders'e Osimhen taktiği! İşte Galatasaray'ın transfer planı

Gabriel Sara ayrılmadığı sürece orta saha transferinde bonservis ödemesi yapmama kararı alan Cimbom, Tijani Reijnders için beklemede bulunuyor.

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Tijjani Reijnders'e Osimhen taktiği! İşte Galatasaray'ın transfer planı

Manchester City'deki geleceği belirsizliğini koruyan 27 yaşındaki Hollandalı oyuncu için sarı-kırmızılılar çıkacak kararı bekliyor.

Tijjani Reijnders'e Osimhen taktiği! İşte Galatasaray'ın transfer planı

Hem orta saha hem de 10 numaralı bölgede forma giyebilen Hollandalı'nın durumu ilerleyen günlerde belli olacak.

Tijjani Reijnders'e Osimhen taktiği! İşte Galatasaray'ın transfer planı

OSİMHEN TAKTİĞİ

İngiliz ekibi oyuncusunu takımdan göndermeye karar verirse yönetim hemen gaza basacak.

Tijjani Reijnders'e Osimhen taktiği! İşte Galatasaray'ın transfer planı

Avrupa'da birçok takımın kadrosunu büyük oranda şekillendirmesi nedeniyle Reijnders için çok fazla takımın girişimde bulunması beklenmiyor.

Tijjani Reijnders'e Osimhen taktiği! İşte Galatasaray'ın transfer planı

Yönetim de Osimhen'de olduğu gibi bunu fırsata çevirerek Hollandalı yıldızı kiralamaya çalışacak.

Tijjani Reijnders'e Osimhen taktiği! İşte Galatasaray'ın transfer planı

Sara giderse satın alma opsiyonlu bir teklifle şansını yukarıya taşıyacak olan G.Saray şimdilik beklemeye geçti.

Tijjani Reijnders'e Osimhen taktiği! İşte Galatasaray'ın transfer planı

Hollandalı yıldızın güncel piyasa değeri 50 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Tijjani Reijnders'e Osimhen taktiği! İşte Galatasaray'ın transfer planı

Tijjani Reijnders'in sözleşmesi ise 2030 yılında sona eriyor.

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