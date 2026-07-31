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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Rafael Leao'nun B planı hazır! Fenerbahçe'den İsmaila Sarr operasyonu

Rafael Leao'nun B planı hazır! Fenerbahçe'den İsmaila Sarr operasyonu

Rafael Leao ile görüşmeler yapan Fenerbahçe'nin B planı İsmaila Sarr oldu. Sarı-lacivertliler, Crystal Palace'ta oynayan 28 yaşındaki Senegalli sağ kanat oyuncusunu listesine yazdı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 06:50
Rafael Leao'nun B planı hazır! Fenerbahçe'den İsmaila Sarr operasyonu

Kadrosuna kanat takviyesi planlayan Fenerbahçe'de B planı netleşti.

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Rafael Leao'nun B planı hazır! Fenerbahçe'den İsmaila Sarr operasyonu

Rafael Leao için Milan'la görüşen yönetim, alternatifleri de belirledi. Crystal Palace'tan 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu İsmaila Sarr listeye dahil edildi.

Rafael Leao'nun B planı hazır! Fenerbahçe'den İsmaila Sarr operasyonu

Senegalli yıldızın İngiliz ekibiyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Rafael Leao'nun B planı hazır! Fenerbahçe'den İsmaila Sarr operasyonu

45 milyon euro piyasa değeri gösterilen Sarr'ı Manchester United da yakından takip ediyor.

Rafael Leao'nun B planı hazır! Fenerbahçe'den İsmaila Sarr operasyonu

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da tanıdığı ve beğendiği tecrübeli kanat oyuncusu hücumdaki çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor.

Rafael Leao'nun B planı hazır! Fenerbahçe'den İsmaila Sarr operasyonu

Sağ kanatta görev alan Sarr, aynı zamanda sol kanat, 10 numara ve ikinci forvet olarak da oynayabiliyor.

Rafael Leao'nun B planı hazır! Fenerbahçe'den İsmaila Sarr operasyonu

Başarılı yıldız geçen sezon Crystal Palace ile Konferans Ligi'ni kazanmıştı.

Rafael Leao'nun B planı hazır! Fenerbahçe'den İsmaila Sarr operasyonu

DÜNYA KUPASI'NDA PARLADI

Kariyeri boyunca 2018, 2022 ve 2026 Dünya Kupaları'nda boy gösteren İsmaila Sarr performansıyla dikkat çekti.

Rafael Leao'nun B planı hazır! Fenerbahçe'den İsmaila Sarr operasyonu

Dev turnuvada 11 maçta 5 gol, 2 asistle göze çarpan Senegalli yıldız, son oynanan 2026 Dünya Kupası'nda adından söz ettirdi.

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