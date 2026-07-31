Rafael Leao'nun B planı hazır! Fenerbahçe'den İsmaila Sarr operasyonu
Rafael Leao ile görüşmeler yapan Fenerbahçe'nin B planı İsmaila Sarr oldu. Sarı-lacivertliler, Crystal Palace'ta oynayan 28 yaşındaki Senegalli sağ kanat oyuncusunu listesine yazdı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 06:50
45 milyon euro piyasa değeri gösterilen Sarr'ı Manchester United da yakından takip ediyor.
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da tanıdığı ve beğendiği tecrübeli kanat oyuncusu hücumdaki çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor.
Sağ kanatta görev alan Sarr, aynı zamanda sol kanat, 10 numara ve ikinci forvet olarak da oynayabiliyor.
Başarılı yıldız geçen sezon Crystal Palace ile Konferans Ligi'ni kazanmıştı.
DÜNYA KUPASI'NDA PARLADI
Kariyeri boyunca 2018, 2022 ve 2026 Dünya Kupaları'nda boy gösteren İsmaila Sarr performansıyla dikkat çekti.
Dev turnuvada 11 maçta 5 gol, 2 asistle göze çarpan Senegalli yıldız, son oynanan 2026 Dünya Kupası'nda adından söz ettirdi.
Sarr, ülkesi Senegal ile son 32 turuna kalırken çıktığı 4 karşılaşmada 4 gol attı ve 2 asist yaptı.
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