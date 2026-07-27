Fenerbahçe, Gornik Zabrze maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, salonda core hareketleriyle başladı. Sahada çabukluk, koordinasyon ve 3 grup halinde 5'e 2 top kapma-pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, Polonya temsilcisiyle 29 Temmuz Çarşamba günü Zabrze şehriyle aynı adı taşıyan statta karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, İstanbul'da 1-0 kazandığı eşleşmenin ikinci maçı için yarın Polonya'ya gidecek.

İstanbul temsilcisi, Gornik Zabrze müsabakasının hazırlıklarını Polonya'daki antrenmanla tamamlayacak.