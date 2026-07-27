CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe, Gornik Zabrze maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Gornik Zabrze maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 21:37
Fenerbahçe, Gornik Zabrze maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, salonda core hareketleriyle başladı. Sahada çabukluk, koordinasyon ve 3 grup halinde 5'e 2 top kapma-pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, Polonya temsilcisiyle 29 Temmuz Çarşamba günü Zabrze şehriyle aynı adı taşıyan statta karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, İstanbul'da 1-0 kazandığı eşleşmenin ikinci maçı için yarın Polonya'ya gidecek.

İstanbul temsilcisi, Gornik Zabrze müsabakasının hazırlıklarını Polonya'daki antrenmanla tamamlayacak.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray-Venezia | CANLI
10 numara transferinde G.Saray'a bir kötü haber daha!
DİĞER
Torino - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A maç günü!
Netanyahu'nun F-35 itirazına Trump'tan rest: "Türkiye iyi bir müttefik"
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Önder Özen'den Salah ve Vlahovic açıklaması!
G.Saray'dan Reijnders bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonsporlu Cabral'dan 'en güzel gol' teşekkürü Trabzonsporlu Cabral'dan 'en güzel gol' teşekkürü 19:18
G.Saray-Venezia | CANLI G.Saray-Venezia | CANLI 19:04
Önder Özen'den Salah ve Vlahovic açıklaması! Önder Özen'den Salah ve Vlahovic açıklaması! 18:01
Önder Özen basın toplantısı CANLI İZLE! Önder Özen basın toplantısı CANLI İZLE! 16:35
Sultanlar yurda döndü! Sultanlar yurda döndü! 16:23
Önder Özen basın toplantısı saat kaçta? Önder Özen basın toplantısı saat kaçta? 16:19
Daha Eski
G.Saray'dan Reijnders bombası! G.Saray'dan Reijnders bombası! 16:05
G.Saray Çağdaş Faktoring'e Hollandalı pivot G.Saray Çağdaş Faktoring'e Hollandalı pivot 15:32
G.Saray'da Roamy Alonso'nun sözleşmesi uzatıldı G.Saray'da Roamy Alonso'nun sözleşmesi uzatıldı 15:24
Galatasaray - Venezia maçı bilgileri Galatasaray - Venezia maçı bilgileri 15:19
Beşiktaş'tan Leao sürprizi! Beşiktaş'tan Leao sürprizi! 15:19
Transferde büyük pişmanlık! Pape Gueye... Transferde büyük pişmanlık! Pape Gueye... 15:05