Fenerbahçe'de transferde flaş gerçek! Yan Diomande…
Bundesliga ekiplerinden Leipzig formasını terleten ve dünya transfer gündemine oturan Yan Diomande ile ilgili flaş haberler gelmeye devam ediyor. Fildişi Sahilli yıldızla ilgili en son ortaya çıkan Fenerbahçe gerçeği, taraftarları hayrete düşürdü. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 09:37 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2026 09:39
Bundesliga ekiplerinden Leipzig formasını terleten Fildişili sağ kanat Yan Diomande ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Yıldız ismin transferde adı pek çok önemli Avrupa devi ile anılıyor.
Futbolcu kısa bir süre içerisinde flaş bir transfere imza atabilir.
Fildişili sağ kanat ile ilgili en son ortaya çıkan o Fenerbahçe gerçeği ise gündeme oturdu.
Sarı-lacivertliler, 2024-25 sezonunun devre arasında DME Academy'den ayrılan Yan Diomande'yi İstanbul'a getirdi.
O dönem 17 yaşında olan Fildişi Sahilli oyuncuya Samandıra Can Bartu Tesisleri ve altyapı çalışma alanları gezdirildi.
Ancak o dönem ismi dahi duyulmayan bu oyuncu, altyapıdaki durumu beğenmedi, Fenerbahçe'nin o dönemki yönetimi de Diomande'yi ikna etmek için çaba göstermedi.
1 SENEDE UÇUŞA GEÇTİ
Genç Diomande, ardından İspanyol ekibi Leganes'e transfer oldu. Burada sergilediği performansla Leipzig'in dikkatini çekti. Alman ekibi temmuz 2025'te 1.5 milyon euro piyasa değeri olan oyuncuyu 20 milyon euroya transfer etti.
1 sezon oynattı ve fiyatı tavan yaptı. 36 maçta 13 gol, 10 asistlik performans gösteren Diomande, 19 yaşında; Real Madrid, PSG, Chelsea, M.United ve Liverpool'u peşine taktı. Leipzig, son olarak Real'den gelen 100 milyon euroluk bonservisi kabul etmedi.
120 MİLYON EURO İSTİYORLAR
Leipzig, Yan Diomande için tam 120 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Almanlar bu rakama oyuncuyu satması halinde bir sezonda Diomande'den tam 100 milyon euro kâr elde etmiş olacak.