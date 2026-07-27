1 SENEDE UÇUŞA GEÇTİ Genç Diomande, ardından İspanyol ekibi Leganes'e transfer oldu. Burada sergilediği performansla Leipzig'in dikkatini çekti. Alman ekibi temmuz 2025'te 1.5 milyon euro piyasa değeri olan oyuncuyu 20 milyon euroya transfer etti.