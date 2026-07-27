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Real Madrid'in genç yıldızı Fenerbahçe'ye! Mourinho ile kurulan temas sonucunda...
Real Madrid'in genç yıldızı Fenerbahçe'ye! Mourinho ile kurulan temas sonucunda...
Fenerbahçe Vedat Muriç'in ardından kadrosuna bir golcü daha eklemek isterken bu doğrultuda Real Madrid'in genç yıldızını gündemine aldığı ve bu doğrultuda da Jose Mourinho ile iletişime geçtiği iddia edildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 06:50
Fenerbahçe, 9 numara transferi için yoğun mesai harcıyor.
Vedat Muriç'ten sonra kadrosuna bir golcü daha eklemek isteyen Fenerbahçe, +4 kuralına da uygun bir yıldızla pazarlıklarını sürdürüyor.
Yeni sezonda şampiyonluk özlemine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, Real Madrid'in 22 yaşındaki İspanyol golcüsü Gonzalo Garcia için önemli bir hamle yaptı.
Fenerbahçe, Real Madrid'in genç yıldızı Gonzalo Garcia için resmi sözlü teklifini iletti.
Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin başkanı Aziz Yıldırım'ın girişimleriyle, aracı bir menajer vasıtasıyla Jose Mourinho ile temas kuruldu.
Bu gelişmeler üzerine Fenerbahçe, transferi bitirmek için girişimlerini hızlandırdı. İspanyol devi ile olan sözleşmesi 2030 yılında sona erecek olan Gonzalo Garcia, kariyerinde çıktığı 140 maçta 49 gol atarken 15 de asist yaptı.
Geçtiğimiz sezon 39 maçta görev yapan Garcia, 8 kez fileleri havalandırırken 3 de asist yapmayı başardı.
22 yaşındaki golcünün Transfermarkt verilerine göre 30 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, kadrosuna yıldız bir oyuncu eklemek için yeni bir hamlede bulundu.