Fenerbahçe'den Leao için 2 farklı transfer planı! Yönetim İtalya'ya gidecek ve...
Fenerbahçe'nin, Rafael Leao için Milan'la bu hafta resmen masaya oturacağı öğrenildi. Oyuncu için tüm imkanlarını seferber etme kararı alan sarı lacivertli yönetimin 2 farklı transfer planı yaptığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 06:50
YÜZYILIN ÇALIMINI ATACAK
Başkan Aziz Yıldırım da bu transferde bizzat devreye girecek. Yıldırım'ın Mason Greenwood transferinde olduğu gibi, Oğuz Çetin ile Cihan Kamer'e "Ne gerekiyorsa yapın" talimatını verdiği de öğrenildi.
Milan'la anlaşılırsa ardından Rafael Leao ikna edilmeye çalışılacak. Fenerbahçe, Portekizli oyuncuya da yüksek maaş ve bonuslar teklif edecek. Sarı-lacivertliler, bu transferle hem kadrosuna büyük güç katmak hem de ezeli rakibi Galatasaray'a yüzyılın çalımını atmak istiyor.
49.5 MİLYON EURO ÖDENDİ
Milan, Rafael Leao'yu 2019 yaz transfer döneminde Fransız ekibi Lille'den transfer etti. İtalyan devi o dönem Portekizli oyuncu için Lille'e tam tamına 49 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi.
MILAN'IN EN PAHALISI
Rafael Leao, 583 milyon euro market değeri bulunan AC Milan'ın yeni transferi Gonçalo Ramos'la birlikte en pahalı ismi konumunda bulunuyor... Piyasa değeri bir dönem 90 milyon euroya kadar çıkan Leao'nun şu anki değeri ise 50 milyon euro.
JORGE MENDES DE GÖRÜŞMELERDE OLACAK
Transfer görüşmelerinde dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes, aracılık yapıyor. Mendes'in taraflar arasında temasları sağladığı ve bu hafta yapılacak olan toplantıyı organize ettiği de vurgulandı.
10 GOLÜ VAR
Rafael Leao, geçen sezon İtalyan ekibiyle tüm kulvarlarda 31 maçta süre aldı. Portekizli süper star, bu karşılaşmalarda 10 kez gol sevinci yaşarken, 3 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.
DÜNYA KUPASI'NDA OYNADI
Leao, Portekiz Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri... 27 yaşındaki oyuncu, 2021'den bu yana milli takım formasını giyiyor ve 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer aldı. Leao, turnuvayı 1 gol, 1 asistle tamamladı.
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