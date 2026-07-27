Galatasaray Brahim Diaz için kesenin ağzını açacak! Transferde flaş Mourinho detayı
Galatasaray'ın bir süredir transfer gündeminde olan Brahim Diaz hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Real Madrid'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun Diaz için vereceği karar doğrultusunda sarı-kırmızılıların Faslı yıldız için transferde o rakamı gözden çıkardığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 06:50
HEM 10 NUMARA HEM KANAT
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, başarılı futbolcunun geleceğiyle ilgili henüz bir karar vermedi.
Başarılı çalıştırıcı, oyuncusunun satışına karar verirse G.Saray yönetimi hemen harekete geçerek İspanyol ekibine 30 milyon euro'luk bir teklifte bulunacak.
Hem 10 numarada forma giyebilmesi hem de kanatlarda en az 10 numaradaki kadar başarılı olması, Diaz'ı listedeki diğer isimlerden farklı kılıyor.
İspanyol devi olumlu yanıt verirse hemen adım atılacak aksi halde gündemdeki diğer isimlere gidilecek.
DÜNYA KUPASI'NDA 4 ASİSTE İMZA ATTI
Brahim Diaz, İspanya doğumlu olmasına karşın kökeni olan Fas Milli Takımı'nı tercih etti.
2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar yükselen Fas'ın en başarılı isimlerinden birisi olan Diaz, toplamda 4 asiste imzasını atarak turnuvanın en dikkat çeken isimlerinden birisi olmayı başardı.
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