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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray Brahim Diaz için kesenin ağzını açacak! Transferde flaş Mourinho detayı

Galatasaray Brahim Diaz için kesenin ağzını açacak! Transferde flaş Mourinho detayı

Galatasaray'ın bir süredir transfer gündeminde olan Brahim Diaz hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Real Madrid'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun Diaz için vereceği karar doğrultusunda sarı-kırmızılıların Faslı yıldız için transferde o rakamı gözden çıkardığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray Brahim Diaz için kesenin ağzını açacak! Transferde flaş Mourinho detayı

Son 4 yılın şampiyonu G.Saray transfer döneminde aceleci davranmazken, ağustos ayının yaklaşması ile birlikte vites yükseltildi.

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Galatasaray Brahim Diaz için kesenin ağzını açacak! Transferde flaş Mourinho detayı

Önceliğini tamamen 10 numara transferine veren sarı-kırmızılılar, Bruno Fernandes konusundaki belirsizlik devam ederken bir yandan da Real Madrid ile temasta bulunuyor. Bunun nedeni ise Brahim Diaz.

Galatasaray Brahim Diaz için kesenin ağzını açacak! Transferde flaş Mourinho detayı

Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki İspanya doğumlu Faslı oyuncu için pusuda bekliyor. Hem 10 numara hem de kanatta oynayan yıldız isim için top İspanyol ekibinde.

Galatasaray Brahim Diaz için kesenin ağzını açacak! Transferde flaş Mourinho detayı

HEM 10 NUMARA HEM KANAT

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, başarılı futbolcunun geleceğiyle ilgili henüz bir karar vermedi.

Galatasaray Brahim Diaz için kesenin ağzını açacak! Transferde flaş Mourinho detayı

Başarılı çalıştırıcı, oyuncusunun satışına karar verirse G.Saray yönetimi hemen harekete geçerek İspanyol ekibine 30 milyon euro'luk bir teklifte bulunacak.

Galatasaray Brahim Diaz için kesenin ağzını açacak! Transferde flaş Mourinho detayı

Hem 10 numarada forma giyebilmesi hem de kanatlarda en az 10 numaradaki kadar başarılı olması, Diaz'ı listedeki diğer isimlerden farklı kılıyor.

Galatasaray Brahim Diaz için kesenin ağzını açacak! Transferde flaş Mourinho detayı

İspanyol devi olumlu yanıt verirse hemen adım atılacak aksi halde gündemdeki diğer isimlere gidilecek.

Galatasaray Brahim Diaz için kesenin ağzını açacak! Transferde flaş Mourinho detayı

DÜNYA KUPASI'NDA 4 ASİSTE İMZA ATTI

Brahim Diaz, İspanya doğumlu olmasına karşın kökeni olan Fas Milli Takımı'nı tercih etti.

Galatasaray Brahim Diaz için kesenin ağzını açacak! Transferde flaş Mourinho detayı

2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar yükselen Fas'ın en başarılı isimlerinden birisi olan Diaz, toplamda 4 asiste imzasını atarak turnuvanın en dikkat çeken isimlerinden birisi olmayı başardı.

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