Fenerbahçe'de flaş Asensio gelişmesi! İsmail Kartal...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, İspanyol yıldız Marco Asensio'yu henüz hazır olmadığı gerekçesiyle Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda oynanan Gornik Zabrze maçında yedek soyundurmuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, rövanş maçı öncesi yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 14:20
Sarı-lacivertliler, 29 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21.00'de oynanacak rövanş karşılaşmasında beraberlikle ayrılsa bile tur atlayan taraf olacak.
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında Marco Asensio ile ilgili söylediği sözler gündem olmuştu.
Kartal, "Asensio daha hazır değil. Kampın birinci bölümünde bireysel antrenmanlar yaptı. Avusturya'da birkaç antrenmana çıktı. Yeni yeni takımla antrenmanlara çıkmaya başladı. Kendisinin yüzde 100 hazır olduğunu gördüğümüzde kadroda yerini alabilir." ifadelerini kullanmıştı.
İspanyol futbolcu ise İsmail Kartal'ın açıklaması sonrası maçtan bir gün önce sosyal medya hesabından 'Ready for tomorrow' (Yarına hazırım) şeklinde bir paylaşım yapmıştı.
İsmail Kartal, mücadele sonrası yaptığı açıklamada ise "Asensio ile pazartesi akşamı konuştum. "Kendini nasıl hissediyorsun" dedim. "Ben yüzde yüz hazırım" dedi. "Bana göre daha yüzde 70'sin" dedim. "Doğru, siz hocalar olarak en doğrusunu biliyorsunuz." dedi. "Acele etme" dedim. 69'da oyuna aldım. Yavaş yavaş geliyor." ifadelerini kullandı.
Deneyimli teknik adam, Polonya ekibi ile oynanacak rövanş maçı öncesi Asensio ile ilgili kararını verdi.
RÖVANŞTA İLK 11'DE
Takvim'in haberine göre; Gornik Zabrze ile Kadıköy'de oynanan ve 1-0 kazanılan maça yedek kulübesinde başlayan Marco Asensio büyük ihtimalle rövanşta 11'deki yerini alacak.
İsmail Kartal'ın "Fiziki olarak yüzde 70'lerde" dediği İspanyol yıldızın idmanlarda çok çalıştığı ve Polonya'daki karşılaşmada formayı alacağı gelen bilgiler arasında.
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