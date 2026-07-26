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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş Asensio gelişmesi! İsmail Kartal...

Fenerbahçe'de flaş Asensio gelişmesi! İsmail Kartal...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, İspanyol yıldız Marco Asensio'yu henüz hazır olmadığı gerekçesiyle Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda oynanan Gornik Zabrze maçında yedek soyundurmuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, rövanş maçı öncesi yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 14:20
Fenerbahçe'de flaş Asensio gelişmesi! İsmail Kartal...

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Gornik Zabrze'yi konuk etti.

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Fenerbahçe'de flaş Asensio gelişmesi! İsmail Kartal...

Sarı-lacivertliler, Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 1-0 galip ayrılarak rövanş maçı öncesi tur için avantaj sağladı.

Fenerbahçe'de flaş Asensio gelişmesi! İsmail Kartal...

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 37. dakikada Anderson Talisca kaydetti.

Fenerbahçe'de flaş Asensio gelişmesi! İsmail Kartal...

Sarı-lacivertliler, 29 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21.00'de oynanacak rövanş karşılaşmasında beraberlikle ayrılsa bile tur atlayan taraf olacak.

Fenerbahçe'de flaş Asensio gelişmesi! İsmail Kartal...

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında Marco Asensio ile ilgili söylediği sözler gündem olmuştu.

Fenerbahçe'de flaş Asensio gelişmesi! İsmail Kartal...

Kartal, "Asensio daha hazır değil. Kampın birinci bölümünde bireysel antrenmanlar yaptı. Avusturya'da birkaç antrenmana çıktı. Yeni yeni takımla antrenmanlara çıkmaya başladı. Kendisinin yüzde 100 hazır olduğunu gördüğümüzde kadroda yerini alabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'de flaş Asensio gelişmesi! İsmail Kartal...

İspanyol futbolcu ise İsmail Kartal'ın açıklaması sonrası maçtan bir gün önce sosyal medya hesabından 'Ready for tomorrow' (Yarına hazırım) şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

Fenerbahçe'de flaş Asensio gelişmesi! İsmail Kartal...

İsmail Kartal, mücadele sonrası yaptığı açıklamada ise "Asensio ile pazartesi akşamı konuştum. "Kendini nasıl hissediyorsun" dedim. "Ben yüzde yüz hazırım" dedi. "Bana göre daha yüzde 70'sin" dedim. "Doğru, siz hocalar olarak en doğrusunu biliyorsunuz." dedi. "Acele etme" dedim. 69'da oyuna aldım. Yavaş yavaş geliyor." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de flaş Asensio gelişmesi! İsmail Kartal...

Deneyimli teknik adam, Polonya ekibi ile oynanacak rövanş maçı öncesi Asensio ile ilgili kararını verdi.

Fenerbahçe'de flaş Asensio gelişmesi! İsmail Kartal...

RÖVANŞTA İLK 11'DE

Takvim'in haberine göre; Gornik Zabrze ile Kadıköy'de oynanan ve 1-0 kazanılan maça yedek kulübesinde başlayan Marco Asensio büyük ihtimalle rövanşta 11'deki yerini alacak.

Fenerbahçe'de flaş Asensio gelişmesi! İsmail Kartal...

İsmail Kartal'ın "Fiziki olarak yüzde 70'lerde" dediği İspanyol yıldızın idmanlarda çok çalıştığı ve Polonya'daki karşılaşmada formayı alacağı gelen bilgiler arasında.

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