CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Çin'i yenen İtalya Kadınlar Milletler Ligi'nde üçüncü oldu!

Çin'i yenen İtalya Kadınlar Milletler Ligi'nde üçüncü oldu!

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) final etabında İtalya, ev sahibi Çin'i 3-1 yenerek organizasyonu üçüncü tamamladı. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 12:58
Çin'i yenen İtalya Kadınlar Milletler Ligi'nde üçüncü oldu!

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) final etabında İtalya, ev sahibi Çin'i oynanan setler sonucu 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla İtalya, turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

İŞTE MÜCADELENİN DETAYLARI:

Salon: East Asian Games Dome

Hakemler: Yuliya Akulova (Kazakistan), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)

Çin: Tang, Yuanyuan Wang, Gong, Zhuang, Aoqian Wang, Xie (Mengjie Wang, Diao, Li, Yang, Dong, Ni, Guo, Chen)

İtalya: Sylla, Danesi, Antropova, Nervini, Fahr, Orro (Fersino, Cambi, Spirito, Egonu, Giovannini, Meli, Omoruyi)

Setler: 16-25, 25-23, 22-25, 13-25

Süre: 117 dakika

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'da çifte ayrılık! Buruk üstlerini çizdi
F.Bahçe'den Leao çıkarması! Yönetim İtalya'ya gidiyor
DİĞER
Torino - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A maç günü!
Film fırıldak başladı: CHP'nin rozet etkinliğine paralı figüran operasyonu... "950 TL'lik" iddianın arkasından ne çıktı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de 6 ayrılık birden! Kartal biletlerini kesti
Beşiktaş'ta Oh endişesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İtalya Milletler Ligi'nde üçüncü oldu! İtalya Milletler Ligi'nde üçüncü oldu! 12:58
Türkiye - Brezilya maçı canlı takip et Türkiye - Brezilya maçı canlı takip et 12:55
G.Saray'da çifte ayrılık! Buruk üstlerini çizdi G.Saray'da çifte ayrılık! Buruk üstlerini çizdi 12:52
Trabzonspor - E. Frankfurt maçı bilgileri Trabzonspor - E. Frankfurt maçı bilgileri 11:46
Yusuf Demir'den olay G.Saray sözleri! Yusuf Demir'den olay G.Saray sözleri! 11:36
F.Bahçe'den Leao çıkarması! Yönetim İtalya'ya gidiyor F.Bahçe'den Leao çıkarması! Yönetim İtalya'ya gidiyor 11:33
Daha Eski
Beşiktaş'ta flaş Nunez gelişmesi! Beşiktaş'ta flaş Nunez gelişmesi! 11:13
G.Saray'da o isim takımda kalıyor! G.Saray'da o isim takımda kalıyor! 10:29
Türkiye - Brezilya maçı CANLI İZLE (TRT 1) Türkiye - Brezilya maçı CANLI İZLE (TRT 1) 09:30
F.Bahçe'de 6 ayrılık birden! Kartal biletlerini kesti F.Bahçe'de 6 ayrılık birden! Kartal biletlerini kesti 09:29
Filenin Sultanları şampiyonluk için sahada! Filenin Sultanları şampiyonluk için sahada! 08:40
Leao'dan F.Bahçe paylaşımına yanıt! Leao'dan F.Bahçe paylaşımına yanıt! 01:11