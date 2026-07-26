Çin'i yenen İtalya Kadınlar Milletler Ligi'nde üçüncü oldu!

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) final etabında İtalya, ev sahibi Çin'i oynanan setler sonucu 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
Bu sonuçla İtalya, turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.
İŞTE MÜCADELENİN DETAYLARI:
Salon: East Asian Games Dome
Hakemler: Yuliya Akulova (Kazakistan), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)
Çin: Tang, Yuanyuan Wang, Gong, Zhuang, Aoqian Wang, Xie (Mengjie Wang, Diao, Li, Yang, Dong, Ni, Guo, Chen)
İtalya: Sylla, Danesi, Antropova, Nervini, Fahr, Orro (Fersino, Cambi, Spirito, Egonu, Giovannini, Meli, Omoruyi)
Setler: 16-25, 25-23, 22-25, 13-25
Süre: 117 dakika