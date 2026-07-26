2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) muazzam bir başarıya imza atarak finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, altın madalya ve şampiyonluk kupası için sahaya çıkıyor. Yarı finalde rakibini geçerek adını dev finale yazdıran Filenin Sultanları, şampiyonluk maçında Brezilya ile karşı karşıya geliyor. Dünyanın zirvesinde yer almak ve VNL kupasını bir kez daha ülkemize getirmek isteyen milli takımımızın bu tarihi mücadelesini ekran başından takip etmek isteyen milyonlarca voleybolsever arama motorlarında "TRT 1 canlı maç izle", "Türkiye - Brezilya maçı canlı yayın izle", "TRT 1 şifresiz izleme linki" ve "Filenin Sultanları canlı izle" sorgulamalarını gerçekleştiriyor. İşte 26 Temmuz 2026 Pazar (Bugün) oynanan Türkiye - Brezilya VNL final maçı TRT 1 CANLI yayın izleme linki, tabii dijital ekranı ve karşılaşmaya dair bilgiler...

TRT 1 CANLI İZLE: TÜRKİYE - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN LİNKİ

Filenin Sultanları'nın Brezilya karşısındaki dev şampiyonluk mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Karşılaşmayı televizyonlarınızın yanı sıra TRT'nin resmi dijital platformu tabii üzerinden de kesintisiz ve HD kalitede seyredebilirsiniz.

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👉 TABİİ DİJİTAL PLATFORM CANLI YAYIN İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRKİYE - BREZİLYA VNL FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Brezilya ile oynayacağı 2026 VNL şampiyonluk maçı 26 Temmuz 2026 Pazar (Bugün) günü gerçekleştirilecek. Mücadele saat 14.30'da (TSİ) başlayacak.