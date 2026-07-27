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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den transferde büyük ters köşe! Leao denmişti ancak...

Fenerbahçe'den transferde büyük ters köşe! Leao denmişti ancak...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, Milan forması giyen Rafael Leao'yu gündemine alan sarı-lacivertlilerin talip olduğu yeni kanat oyuncusunu duyurdu. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 09:45
Fenerbahçe'den transferde büyük ters köşe! Leao denmişti ancak...

Yeni sezona Gornik Zabrze galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Fenerbahçe'den transferde büyük ters köşe! Leao denmişti ancak...

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, şu ana kadar 4 ismi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'den transferde büyük ters köşe! Leao denmişti ancak...

Kanarya, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Amara Diouf ile resmi sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den transferde büyük ters köşe! Leao denmişti ancak...

Takımı güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de tüm gözler Rafael Leao transferine çevrildi.

Fenerbahçe'den transferde büyük ters köşe! Leao denmişti ancak...

Yönetim, Galatasaray'ın da ilgilendiği Portekizli yıldızın transferi için bu hafta İtalya'ya giderek Milan'lı yetkililerle bir görüşme gerçekleştirecek.

Fenerbahçe'den transferde büyük ters köşe! Leao denmişti ancak...

Leao için somut adımlar atmaya hazırlanan Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den transferde büyük ters köşe! Leao denmişti ancak...

İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin gündemine aldığı yeni kanat oyuncusunu duyurdu.

Fenerbahçe'den transferde büyük ters köşe! Leao denmişti ancak...

MATIAS SOULE SÜRPRİZİ

Tuttomercato, Fenerbahçe'nin Roma'da forma giyen Matias Soule için çalışma başlattığını yazdı.

Fenerbahçe'den transferde büyük ters köşe! Leao denmişti ancak...

İtalyanların haberinde şu ifadelere yer verildi: "Fenerbahçe, Soule'yi transfer etmekte ısrarcı. Roma'nın paraya ihitiyacı var ve Arjantinli kanat oyuncusu satılabilecek oyunculardan biri."

Fenerbahçe'den transferde büyük ters köşe! Leao denmişti ancak...

Matias Soule, geçtiğimiz sezon Roma formasıyla çıktığı 42 maçta 7 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'den transferde büyük ters köşe! Leao denmişti ancak...

Roma ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Arjantinli kanat oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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