Takımı güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de tüm gözler Rafael Leao transferine çevrildi.

Yönetim, Galatasaray'ın da ilgilendiği Portekizli yıldızın transferi için bu hafta İtalya'ya giderek Milan'lı yetkililerle bir görüşme gerçekleştirecek.