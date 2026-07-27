Fenerbahçe'den transferde büyük ters köşe! Leao denmişti ancak...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, Milan forması giyen Rafael Leao'yu gündemine alan sarı-lacivertlilerin talip olduğu yeni kanat oyuncusunu duyurdu. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 09:45
Takımı güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de tüm gözler Rafael Leao transferine çevrildi.
Yönetim, Galatasaray'ın da ilgilendiği Portekizli yıldızın transferi için bu hafta İtalya'ya giderek Milan'lı yetkililerle bir görüşme gerçekleştirecek.
Leao için somut adımlar atmaya hazırlanan Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin gündemine aldığı yeni kanat oyuncusunu duyurdu.
MATIAS SOULE SÜRPRİZİ
Tuttomercato, Fenerbahçe'nin Roma'da forma giyen Matias Soule için çalışma başlattığını yazdı.
İtalyanların haberinde şu ifadelere yer verildi: "Fenerbahçe, Soule'yi transfer etmekte ısrarcı. Roma'nın paraya ihitiyacı var ve Arjantinli kanat oyuncusu satılabilecek oyunculardan biri."
Matias Soule, geçtiğimiz sezon Roma formasıyla çıktığı 42 maçta 7 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.
Roma ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Arjantinli kanat oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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