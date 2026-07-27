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Haberler Beşiktaş Muhammed Salah'ın paylaşımı gündem oldu! Salah ne paylaştı?

Muhammed Salah'ın paylaşımı gündem oldu! Salah ne paylaştı?

Mısır basını ve Türk basınında adı Beşiktaş ile güçlü şekilde anılan Liverpool'un dünyaca ünlü Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, sosyal medya hareketliliği ve transfer iddialarıyla spor gündeminin bir numaralı maddesi haline geldi. Siyah-beyazlı taraftarların heyecanla takip ettiği Mısırlı yıldızın geleceğiyle ilgili menajeri Ramy Abbas'ın yaptığı açıklamalar ve Beşiktaş kulübü çevresinde yaşanan sosyal medya paylaşımları gündemi sarsıyor. Arama motorlarında "Muhammed Salah ne paylaştı?", "Salah Beşiktaş'a mı geliyor?", "Mohamed Salah sosyal medya paylaşımı son dakika" ve "Salah Beşiktaş transferinde son durum" soruları yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte Muhammed Salah'ın geleceği, sosyal medyadaki son paylaşımlar ve Beşiktaş transfer sürecinin tüm detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 14:40 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2026 14:41
Muhammed Salah'ın paylaşımı gündem oldu! Salah ne paylaştı?

Süper Lig'de yaz transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan Muhammed Salah (Mohamed Salah), sosyal medya paylaşımları ve hakkında çıkan transfer iddialarıyla spor camiasının merkezinde yer almaya devam ediyor. Mısır medyasında çıkan "Salah, Beşiktaş ile anlaştı ve resmi imzalar için Türkiye'ye geliyor" haberlerinin ardından, gözler yıldız futbolcunun resmi sosyal medya hesaplarına ve menajerinin yaptığı paylaşımlara çevrildi.

Taraftarlar arama motorlarında "Muhammed Salah ne paylaştı?", "Mohamed Salah Beşiktaş'a mı geldi?", "Salah'ın menajerinden son dakika açıklaması" ve "Salah sosyal medya paylaşımları" başlıklarını yoğun bir şekilde araştırıyor. İşte 27 Temmuz 2026 Pazartesi itibarıyla Muhammed Salah cephesinde yaşanan tüm sosyal medya hareketliliği ve transfer sürecine dair merak edilen detaylar...

MENAJER RAMY ABBAS'IN AÇIKLAMASI

Yıldız oyuncunun menajeri Ramy Abbas Issa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mohamed'in gelecek sezon nerede oynayacağını henüz bilmiyoruz ama çok yakında öğrenebiliriz" ifadelerini kullanarak transfer piyasasında büyük bir heyecan yarattı.

MISIR BASINI: "TÜRKİYE VE BEŞİKTAŞ İDEAL ADRES"

Mısır basını ve Arap medyasındaki spor yorumcuları, Muhammed Salah'ın kariyerinin bu aşamasında Suudi Arabistan yerine Avrupa ve Türkiye seçeneğine sıcak baktığını ifade ediyor. Mısırlı yıldızın Premier Lig'deki imajını korumak ve Avrupa arenasında oynamaya devam etmek için Beşiktaş'ın teklifini değerlendirdiği aktarılıyor.

MUHAMMED SALAH NE PAYLAŞTI?

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