CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray - Venezia maçı hangi kanalda? Canlı izle!

Galatasaray - Venezia maçı hangi kanalda? Canlı izle!

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya ve Avrupa kampıyla sürdüren Galatasaray, dördüncü hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Venezia ile karşı karşıya geliyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, yeni transferleri ve sergileyeceği performansla taraftarlarına seyir zevki yüksek bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Futbolseverler arama motorlarında "Galatasaray Venezia maçı hangi kanalda?", "Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?", "GS Venezia maçı şifresiz mi?", "Galatasaray maçı canlı izle" sorularına yanıt arıyor. İşte 27 Temmuz 2026 Pazartesi Galatasaray - Venezia hazırlık maçı canlı yayın kanalı, saat bilgisi ve muhtemel 11'ler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 15:19 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2026 15:24
Galatasaray - Venezia maçı hangi kanalda? Canlı izle!

Galatasaray-Venezia maçı canlı anlatım linki!

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray, yurt dışı kamp çalışmalarındaki hazırlık maçlarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesi dördüncü ciddi sınavında İtalya'nın köklü kulüplerinden Venezia ile karşı karşıya geliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un yeni transferleri ve kadro derinliğini test edeceği mücadele, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Karşılaşmayı ekran başından canlı izlemek isteyen futbolseverler arama motorlarında "Galatasaray Venezia maçı hangi kanalda?", "Galatasaray maçı canlı izle", "27 Temmuz GS maçı saat kaçta?" ve "Galatasaray hazırlık maçı izleme linki" sorgulamalarını sıklaştırıyor. İşte 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Venezia hazırlık maçı canlı yayın kanalı, başlama saati, canlı izleme detayları ve takımdaki son durum...

GALATASARAY - VENEZIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Venezia arasındaki hazırlık müsabakası, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü oynanacak. Kritik karşılaşmanın başlama düdüğü Türkiye saati ile (TSİ) 21.00'de çalacak.

GALATASARAY - VENEZIA MAÇI HANGİ KANALDA, NASIL İZLENİR?

Sarı-kırmızılı ekibin İtalyan temsilcisi Venezia ile oynayacağı hazırlık mücadelesi S Sport kanalı ve S Sport Plus dijital platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray'ın maç günü paylaşımı

Venezia'nın maç günü paylaşımı

GALATASARAY'IN KALAN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

Sarı-kırmızılılar Venezia mücadelesinin ardından Türkiye'ye dönerek hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek:

  • 27 Temmuz Pazartesi (21.00): Galatasaray - Venezia

  • 2 Ağustos Pazar (21.00): Galatasaray - Stade Rennais (RAMS Park)

  • 8 Ağustos Cumartesi (21.00): Galatasaray - Villarreal (RAMS Park)

👉 Avusturya kampının ardından İstanbul'a dönecek sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü Fransa temsilcisi Rennes ve 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanya'dan Villarreal ile hazırlık maçı oynayacak.

GALATASARAY-VENEZIA HAZIRLIK MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
10 numara transferinde G.Saray'a bir kötü haber daha!
İsmail Kartal'a Fred şoku! Sözleşme feshi...
DİĞER
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden sert paylaşım!
Ahbap soruşturmasında 4’üncü dalga operasyon: Çoğunluğu işadamı 13 gözaltı... Bağışlar havada konutlar nerede?
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Musiala gerçeği ortaya çıktı! Gelecek sezon...
Transferde büyük pişmanlık! Pape Gueye...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray - Venezia maçı bilgileri Galatasaray - Venezia maçı bilgileri 15:19
Beşiktaş'tan Leao sürprizi! Beşiktaş'tan Leao sürprizi! 15:19
Transferde büyük pişmanlık! Pape Gueye... Transferde büyük pişmanlık! Pape Gueye... 15:05
Mohamed Salah'ın paylaşımı gündem oldu! Mohamed Salah'ın paylaşımı gündem oldu! 14:40
F.Bahçe transferi resmen duyurdu! F.Bahçe transferi resmen duyurdu! 14:23
Beşiktaş'ta hazırlıklar tam gaz Beşiktaş'ta hazırlıklar tam gaz 14:20
Daha Eski
G.Saray'da o isim Göztepe yolcusu! G.Saray'da o isim Göztepe yolcusu! 14:12
İsmail Kartal'a Fred şoku! Sözleşme feshi... İsmail Kartal'a Fred şoku! Sözleşme feshi... 13:49
Musiala gerçeği ortaya çıktı! Gelecek sezon... Musiala gerçeği ortaya çıktı! Gelecek sezon... 12:54
F.Bahçe'de yıldız isim ucuza gönderilmeyecek! F.Bahçe'de yıldız isim ucuza gönderilmeyecek! 12:41
Kartal'dan flaş Greenwood kararı! Çarşamba günü... Kartal'dan flaş Greenwood kararı! Çarşamba günü... 12:11
Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları başlıyor Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları başlıyor 11:35