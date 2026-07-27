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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması!

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması!

Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Serie A ekiplerinden Venezia'ya 3-0 mağlup oldu. Sarı kırmızılılarda Okan Buruk, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 23:38 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2026 23:42
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması!

Galatasaray, hazırlık maçında İtalya ekibi Venezia'ya 3-0 mağlup oldu. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, mücadelenin ardından konuştu.

"Burada bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Çok fazla skora bağlı kalmamak gerekiyor. Milli oyuncular için 7 gün oldu. Bugün süre vermek için bile erken ama hem oynamak istediler, 45'te çıkarır mıyız diye düşündük, 60'ta çıkardık."

"Savunma arkası koşular lazım. O tür koşular yapacak oyunculara ihtiyacınız oluyor. Gabriel Sara girdikten sonra 1-2 tane denedi. Adam adama oynayan takımlara karşı koşucu oyuncular önemli oluyor."

"Bu hafta bizim için geçiş haftası. 3 gün daha buradayız. Yoğunluğu artıracağız. Sonra Türkiye'ye döneceğiz. Rennes maçı öncesi yoğunluğu biraz azaltıp o maça daha iyi şekilde çıkacağız. Buraları sakatlıksız geçirmek önemli. Sonuçlara çok fazla takılmadan, kadro yapısını değerlendirmek için de bu maçlar bizim için fırsat."

JANKAT SÖZLERİ

"Jankat Yılmaz önemli kurtarışlar yaptı. Çok güvendiğimiz bir isim. İyi bir sene geçirdi. Genel olarak performansından çok memnunum."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Başkanımız, yönetimimiz, hepimiz, transferleri bir an önce yapıp buraya öyle gelmeyi hepimiz isterdik yani. Bu baskı oluşmasından tabii ki mutlu değiliz yani. Bir an önce bu transferleri getirebilmek önemli ama nasıl bir transfer yapacağınız önemli. Beklemek zorunda kaldığınız oyuncu olabiliyor. Eğer elit oyuncu almak istiyorsanız, zaman oluyor, kolay olmuyor." dedi.

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