Futbol dünyasının ve Beşiktaş camiasının yakından takip ettiği tecrübeli futbol adamı Önder Özen, gündeme dair merak edilen konuları yanıtlamak ve önemli değerlendirmelerde bulunmak üzere medya mensuplarıyla bir araya geliyor. Açıklamaları ve analizleriyle spor kamuoyunda geniş yankı uyandıran Özen'in toplantıda hem takımın mevcut durumuna hem de gündemdeki transfer iddialarına ilişkin değerlendirmeler yapması bekleniyor. Siyah-beyazlı taraftarlar ve futbolseverler arama motorlarında "Önder Özen basın toplantısı saat kaçta?", "Önder Özen Nevzat Demir Tesisleri açıklaması ne zaman?", "Önder Özen basın toplantısı canlı nereden izlenir?" ve "Beşiktaş haberleri son dakika" başlıklarını sorguluyor. İşte 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek Önder Özen basın toplantısı saati, adresi ve yayın detayları...

ÖNDER ÖZEN BASIN TOPLANTISI SAAT KAÇTA VE NEREDE?

Önder Özen, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü (bugün) saat 18.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Medya mensuplarının katılımıyla BJK Nevzat Demir Tesisleri Basın Odası'nda yapılacak olan toplantı saat 18.00 itibarıyla başlayacak.

ÖNDER ÖZEN BASIN TOPLANTISI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Önder Özen'in saat 18.00'de Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştireceği basın toplantısının A Spor, TRT Spor, beIN Sports Haber ve Beşiktaş Kulübü'nün resmi YouTube / BJK TV dijital platformları üzerinden canlı olarak yayınlanması bekleniyor.