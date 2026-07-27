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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Rafael Leao sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

Beşiktaş'tan Rafael Leao sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferin hızlı takımlarından Beşiktaş ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Rafael Leao ile en somut görüşmeleri gerçekleştiren takımın siyah-beyazlılar olduğu öne sürüldü. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 15:19
Beşiktaş'tan Rafael Leao sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkat çekti.

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Beşiktaş'tan Rafael Leao sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

Özellikle Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ı transfer ederek büyük ses getiren siyah-beyazlılar; Alexander Nübel, Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Salih Özcan ve Doğan Alemdar'ı kadrosuna kattı.

Beşiktaş'tan Rafael Leao sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

Liverpool forması giyen Mısırlı dünya yıldızı Mohamed Salah'ı da renklerine bağlamak için girişimlerini sürdüren Kara Kartal ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş'tan Rafael Leao sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

EN SOMUT TEKLİF BEŞİKTAŞ'TAN

Gazeteci Sacha Tavolieri, adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Rafael Leao için en somut görüşmeleri gerçekleştiren takımın Beşiktaş olduğunu açıkladı.

Beşiktaş'tan Rafael Leao sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

Belçikalı gazeteci, Milan'ın Portekizli futbolcunun kiralık transferine sıcak bakmadığı, 27 yaşındaki oyuncuyu sadece bonservisiyle göndermek istediğini aktardı.

Beşiktaş'tan Rafael Leao sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'nin hafta içerisinde İtalya'ya giderek Milan'lı yetkililerle Rafael Leao transferi için görüşme gerçekleştireceği iddia edilmişti.

Beşiktaş'tan Rafael Leao sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray'ın ise yıldız futbolcu için İtalyan devine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı yazılmıştı.

Beşiktaş'tan Rafael Leao sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

Rafael Leao, geçtiğimiz sezon Milan formasıyla çıktığı 31 maçta 10 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Beşiktaş'tan Rafael Leao sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

Portekizli kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Beşiktaş'tan Rafael Leao sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

Leao'nun güncel piyasa değeriyse 50 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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