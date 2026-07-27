Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkat çekti.

Özellikle Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ı transfer ederek büyük ses getiren siyah-beyazlılar; Alexander Nübel, Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Salih Özcan ve Doğan Alemdar'ı kadrosuna kattı.