Beşiktaş'tan Rafael Leao sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferin hızlı takımlarından Beşiktaş ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Rafael Leao ile en somut görüşmeleri gerçekleştiren takımın siyah-beyazlılar olduğu öne sürüldü. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 15:19
EN SOMUT TEKLİF BEŞİKTAŞ'TAN
Gazeteci Sacha Tavolieri, adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Rafael Leao için en somut görüşmeleri gerçekleştiren takımın Beşiktaş olduğunu açıkladı.
Belçikalı gazeteci, Milan'ın Portekizli futbolcunun kiralık transferine sıcak bakmadığı, 27 yaşındaki oyuncuyu sadece bonservisiyle göndermek istediğini aktardı.
Fenerbahçe'nin hafta içerisinde İtalya'ya giderek Milan'lı yetkililerle Rafael Leao transferi için görüşme gerçekleştireceği iddia edilmişti.
Galatasaray'ın ise yıldız futbolcu için İtalyan devine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı yazılmıştı.
Rafael Leao, geçtiğimiz sezon Milan formasıyla çıktığı 31 maçta 10 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Portekizli kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Leao'nun güncel piyasa değeriyse 50 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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