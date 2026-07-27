Musiala gerçeği ortaya çıktı! Gelecek sezon...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Bayern Münih forması giyen Jamal Musiala ile anlaştığı iddia edilmiş ancak sarı-kırmızılılar, jet hızıyla bu transferi yalanlamıştı. Alman basını, yıldız futbolcunun geleceğine ilişkin gerçeği açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 12:54
"10 NUMARAYA İYİ BİR OYUNCU İSTİYORUZ"
beIN SPORTS'a konuşan Buruk, "10 numaraya kesinlikle iyi bir oyuncu almak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde bizi götürecek iki tane 11'imiz olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Tecrübeli çalıştırıcının bu açıklamasından saatler sonra Galatasaray'ın Bayern Münih forması giyen Jamal Musiala ile anlaşma sağladığı haberi, gündeme bomba gibi düştü.
Ancak sarı-kırmızılılar, Alman yıldız ile anlaşma sağlandığı haberlerini yalanladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Jamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur." ifadelerine yer verildi.
Alman basını da Jamal Musiala'nın Bayern Münih'ten ayrılacak Galatasaray'a transfer olacağı iddialarını yalanladı.
Sky DE muhabiri Florian Plettenberg, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Jamal Musiala için Galatasaray ile Bayern Münih arasında herhangi bir görüşme olmadığını açıkladı.
YENİ SEZONDA BÜYÜK HEDEFLERİ VAR
Plettenberg, Musiala'nın Alman ekibinde en yüksek maaş alan oyuncu olduğunu, 2030 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğunu ve 23 yaşındaki yıldızın kendisine yeni sezon için büyük hedefler koyduğunu yazdı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.