Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Jamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur." ifadelerine yer verildi.

Sky DE muhabiri Florian Plettenberg, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Jamal Musiala için Galatasaray ile Bayern Münih arasında herhangi bir görüşme olmadığını açıkladı.