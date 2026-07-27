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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Musiala gerçeği ortaya çıktı! Gelecek sezon...

Musiala gerçeği ortaya çıktı! Gelecek sezon...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Bayern Münih forması giyen Jamal Musiala ile anlaştığı iddia edilmiş ancak sarı-kırmızılılar, jet hızıyla bu transferi yalanlamıştı. Alman basını, yıldız futbolcunun geleceğine ilişkin gerçeği açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 12:54
Musiala gerçeği ortaya çıktı! Gelecek sezon...

Gelecek sezon için hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Musiala gerçeği ortaya çıktı! Gelecek sezon...

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, 10 numara transferine öncelik verdi.

Musiala gerçeği ortaya çıktı! Gelecek sezon...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da 10 numara transferine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Musiala gerçeği ortaya çıktı! Gelecek sezon...

"10 NUMARAYA İYİ BİR OYUNCU İSTİYORUZ"

beIN SPORTS'a konuşan Buruk, "10 numaraya kesinlikle iyi bir oyuncu almak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde bizi götürecek iki tane 11'imiz olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Musiala gerçeği ortaya çıktı! Gelecek sezon...

Tecrübeli çalıştırıcının bu açıklamasından saatler sonra Galatasaray'ın Bayern Münih forması giyen Jamal Musiala ile anlaşma sağladığı haberi, gündeme bomba gibi düştü.

Musiala gerçeği ortaya çıktı! Gelecek sezon...

Ancak sarı-kırmızılılar, Alman yıldız ile anlaşma sağlandığı haberlerini yalanladı.

Musiala gerçeği ortaya çıktı! Gelecek sezon...

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Jamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur." ifadelerine yer verildi.

Musiala gerçeği ortaya çıktı! Gelecek sezon...

Alman basını da Jamal Musiala'nın Bayern Münih'ten ayrılacak Galatasaray'a transfer olacağı iddialarını yalanladı.

Musiala gerçeği ortaya çıktı! Gelecek sezon...

Sky DE muhabiri Florian Plettenberg, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Jamal Musiala için Galatasaray ile Bayern Münih arasında herhangi bir görüşme olmadığını açıkladı.

Musiala gerçeği ortaya çıktı! Gelecek sezon...

YENİ SEZONDA BÜYÜK HEDEFLERİ VAR

Plettenberg, Musiala'nın Alman ekibinde en yüksek maaş alan oyuncu olduğunu, 2030 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğunu ve 23 yaşındaki yıldızın kendisine yeni sezon için büyük hedefler koyduğunu yazdı.

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