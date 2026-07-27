Galatasaray'dan Leao operasyonu! Teklif ortaya çıktı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile birlikte Milan forması giyen Rafael Leao'yu gündemine aldı. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Portekizli yıldız için Serie A ekibine yaptığı teklifi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 10:52
10 numara bölgesine yıldız takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'ın, Bayern Münih forması giyen Jamal Musiala ile anlaştığı yönündeki haberler gündeme bomba gibi düştü.
Ancak sarı-kırmızılılar, Alman yıldızla ilgili çıkan transfer iddialarını yalanladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Jamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur." ifadelerine yer verildi.
10 numara bölgesinin yanı sıra kanada da yıldız takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Milan forması giyen Rafael Leao'yu gündemine aldı.
Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Portekizli yıldız için yaptığı teklif ortaya çıktı.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; sarı-kırmızılılar, Leao için Milan'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
İtalyan devinin ise 27 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle göndermek istediği belirtildi.
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