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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Leao operasyonu! Teklif ortaya çıktı

Galatasaray'dan Leao operasyonu! Teklif ortaya çıktı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile birlikte Milan forması giyen Rafael Leao'yu gündemine aldı. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Portekizli yıldız için Serie A ekibine yaptığı teklifi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 10:52
Galatasaray'dan Leao operasyonu! Teklif ortaya çıktı

2026/27 sezonu için hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray'dan Leao operasyonu! Teklif ortaya çıktı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a göre daha durgun bir transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, şu ana kadar bir transfer açıkladı.

Galatasaray'dan Leao operasyonu! Teklif ortaya çıktı

Cimbom, Burnley forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

Galatasaray'dan Leao operasyonu! Teklif ortaya çıktı

10 numara bölgesine yıldız takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'ın, Bayern Münih forması giyen Jamal Musiala ile anlaştığı yönündeki haberler gündeme bomba gibi düştü.

Galatasaray'dan Leao operasyonu! Teklif ortaya çıktı

Ancak sarı-kırmızılılar, Alman yıldızla ilgili çıkan transfer iddialarını yalanladı.

Galatasaray'dan Leao operasyonu! Teklif ortaya çıktı

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Jamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'dan Leao operasyonu! Teklif ortaya çıktı

10 numara bölgesinin yanı sıra kanada da yıldız takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Milan forması giyen Rafael Leao'yu gündemine aldı.

Galatasaray'dan Leao operasyonu! Teklif ortaya çıktı

Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Portekizli yıldız için yaptığı teklif ortaya çıktı.

Galatasaray'dan Leao operasyonu! Teklif ortaya çıktı

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; sarı-kırmızılılar, Leao için Milan'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Galatasaray'dan Leao operasyonu! Teklif ortaya çıktı

İtalyan devinin ise 27 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle göndermek istediği belirtildi.

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