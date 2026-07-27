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Haberler Beşiktaş Önder Özen basın toplantısı CANLI İZLE! Beşiktaş'ta Salah gelişmesi

Önder Özen basın toplantısı CANLI İZLE! Beşiktaş'ta Salah gelişmesi

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, kulübün sıcak transfer gündemi ve özellikle Mohamed Salah süreciyle ilgili kritik açıklamalarda bulunmak üzere BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarının karşısına geçiyor. Bugün saat 18.00'de başlayacak dev toplantı öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar ekran başına kilitlendi. Arama motorlarında "Önder Özen basın toplantısı canlı izle", "Önder Özen Beşiktaş basın toplantısı hangi kanalda?", "Önder Özen Nevzat Demir Tesisleri açıklaması" ve "Beşiktaş Salah transferi son durum" sorularına yanıt aranıyor. İşte 27 Temmuz 2026 Pazartesi Önder Özen basın toplantısı canlı yayın linki, saati ve tüm gelişmeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 16:35 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2026 16:39
Önder Özen basın toplantısı CANLI İZLE! Beşiktaş'ta Salah gelişmesi

Beşiktaş Kulübü Futbol Direktörü Önder Özen, siyah-beyazlıların transfer gündemini, yeni sezon yapılanmasını ve dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah transfer sürecinde yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenliyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi bilgilendirmede, Önder Özen'in 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 18.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde medya mensuplarının sorularını yanıtlayacağı duyuruldu. Toplantının başlamasına kısa bir süre kala arama motorlarında "Önder Özen basın toplantısı izle", "Önder Özen canlı yayın hangi kanalda?", "Nevzat Demir Tesisleri basın toplantısı BJK TV izle" ve "Önder Özen Salah transferi hakkında ne dedi?" sorgulamaları üst sıralara tırmandı. İşte 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 18.00'de başlayacak Önder Özen basın toplantısı canlı yayın izleme linki ve toplantı detayları...

TOPLANTININ ANA GÜNDEMİ: MOHAMED SALAH VE TRANSFERLER

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen'in yapacağı basın toplantısında ana gündem maddesinin Mısırlı yıldız Mohamed Salah transferinde yaşanan menajer krizi, Beşiktaş'ın sunduğu son teklif ve yeni sezon kadro planlaması olması bekleniyor. Başkan Serdal Adalı'nın yaptığı açıklamaların ardından Önder Özen'in de transferdeki hukuki ve teknik süreçlere dair detaylı bilgilendirme yapacağı öngörülüyor.

ÖNDER ÖZEN BASIN TOPLANTISI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ümraniye BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirelecek basın toplantısı 27 Temmuz 2026 Pazartesi (Bugün) saat 18.00'de başlayacak.

ÖNDER ÖZEN BASIN TOPLANTISI CANLI YAYIN

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen'in Ümraniye BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden gerçekleştireceği basın toplantısını kesintisiz ve yüksek çözünürlükte Beşiktaş Kulübü'nün resmi sosyal medya ve YouTube hesapları üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

👉 ÖNDER ÖZEN BASIN TOPLANTISINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (BEŞİKTAŞ JK YOUTUBE EKRANI)

ASpor CANLI YAYIN

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