Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ı üzen gelişme! Fred'in menajeri...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yaptığı açıklamada takımdan ayrılacağı konuşulan Fred'in yeni sezonda da takımda olacağını açıklamıştı. Brezilya basını, tecrübeli futbolcunun sarı-lacivertli takımdaki geleceğine ilişkin flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 13:49
Sarı-lacivertliler, 10+4 yabancı kuralı nedeniyle çok sayıda futbolcusuyla yollarını ayıracak.
Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen isimlerin başındaysa Fred geliyordu.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda oynanan Gornik Zabrze maçının ardından yaptığı açıklamada Brezilyalı futbolcunun takımda kalacağını açıkladı.
Deneyimli teknik adam konuyla ilgili, "Fred çok karakterli oyuncu. Sevdiğim oyuncu. Takım içinde sevilen oyuncu. Her türlü rolü üstlenecek oyuncu, çok iyi profesyonel. Takımımızla olacak." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın tecrübeli orta saha oyuncusunun kalacağını açıklamasına rağmen Fred ile vedalaşmaya hazırlanıyor.
MENAJERİ HALA TÜRKİYE'DE
Globo'da yer alan habere göre; Fred'in menajeri, sözleşme feshi için hala Türkiye'de bulunuyor.
ATLETICO MINEIRO ISRARCI
Haberde Atletico Mineiro'nun deneyimli futbolcunun transferinden vazgeçmediği belirtildi.
Ancak Brezilya ekibinin 33 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli ödemek istemediği ve Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetmesinin ardından transferi gerçekleştirmeyi hedeflediği aktarıldı.
Atletico Mineiro'dan bir kaynağa göre; Fred'in transferinin Fenerbahçe ile anlaşmaya bağlı olduğu kaydedildi.
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