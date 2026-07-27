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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ı üzen gelişme! Fred'in menajeri...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ı üzen gelişme! Fred'in menajeri...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yaptığı açıklamada takımdan ayrılacağı konuşulan Fred'in yeni sezonda da takımda olacağını açıklamıştı. Brezilya basını, tecrübeli futbolcunun sarı-lacivertli takımdaki geleceğine ilişkin flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 13:49
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ı üzen gelişme! Fred'in menajeri...

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ı üzen gelişme! Fred'in menajeri...

Sarı-lacivertliler, Mason Greenwood, Vedat Muriqi ve Nathan Ake gibi isimleri renklerine bağlayarak rakiplerine gözdağı verdi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ı üzen gelişme! Fred'in menajeri...

Milan forması giyen Rafael Leao için bu hafta somut adımlar atması beklenen Fenerbahçe'de gelecek isimler kadar gidecek isimler de merak ediliyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ı üzen gelişme! Fred'in menajeri...

Sarı-lacivertliler, 10+4 yabancı kuralı nedeniyle çok sayıda futbolcusuyla yollarını ayıracak.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ı üzen gelişme! Fred'in menajeri...

Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen isimlerin başındaysa Fred geliyordu.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ı üzen gelişme! Fred'in menajeri...

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda oynanan Gornik Zabrze maçının ardından yaptığı açıklamada Brezilyalı futbolcunun takımda kalacağını açıkladı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ı üzen gelişme! Fred'in menajeri...

Deneyimli teknik adam konuyla ilgili, "Fred çok karakterli oyuncu. Sevdiğim oyuncu. Takım içinde sevilen oyuncu. Her türlü rolü üstlenecek oyuncu, çok iyi profesyonel. Takımımızla olacak." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ı üzen gelişme! Fred'in menajeri...

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın tecrübeli orta saha oyuncusunun kalacağını açıklamasına rağmen Fred ile vedalaşmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ı üzen gelişme! Fred'in menajeri...

MENAJERİ HALA TÜRKİYE'DE

Globo'da yer alan habere göre; Fred'in menajeri, sözleşme feshi için hala Türkiye'de bulunuyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ı üzen gelişme! Fred'in menajeri...

ATLETICO MINEIRO ISRARCI

Haberde Atletico Mineiro'nun deneyimli futbolcunun transferinden vazgeçmediği belirtildi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ı üzen gelişme! Fred'in menajeri...

Ancak Brezilya ekibinin 33 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli ödemek istemediği ve Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetmesinin ardından transferi gerçekleştirmeyi hedeflediği aktarıldı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ı üzen gelişme! Fred'in menajeri...

Atletico Mineiro'dan bir kaynağa göre; Fred'in transferinin Fenerbahçe ile anlaşmaya bağlı olduğu kaydedildi.

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