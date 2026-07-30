Midtjylland-Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek adına Danimarka deplasmanında tamam mı devam mı maçına çıkıyor. Dolmabahçe'de oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanarak tur kapısını aralayan Kara Kartal, deplasmanda elde edeceği her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak. Midtjylland müsabakası özelinde UEFA listesine bildirilmeyen Trossard, kart cezalısı Felix Uduokhai ile sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi'nin süre almayacağı karşılaşmada, ev sahibi ise taraftarının desteğiyle skoru çevirip sürpriz arayacak. İşte Midtjylland-Beşiktaş maçının yayın bilgileri, muhtemel 11'leri ve maçtan son notlar!

MIDTJYLLAND-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa arenasındaki kritik rövanş mücadelesinde Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği bu zorlu Avrupa maçı, 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak. Siyah-beyazlıların deplasmanda mücadele edeceği bu önemli karşılaşma, iki takım arasındaki puan mücadelesi açısından büyük bir kritik öneme sahip.

MIDTJYLLAND-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Danimarka'da oynanacak bu heyecan dolu müsabaka Türkiye saati ile (TSİ) 20.00'de start alacak. Beşiktaşlı taraftarların ekran başına kilitleneceği mücadelenin ilk düdüğü ile birlikte Avrupa'daki heyecan fırtınası yeniden esecek.

MIDTJYLLAND-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimizin Avrupa kupalarındaki bu zorlu randevusu S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MIDTJYLLAND-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Erlic, Bech, Osorio, Bravo, Andreasen, Billing, Jensen, Dju, Sung

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Oh

MIDTJYLLAND-BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Midtjylland ile Beşiktaş arasında oynanacak maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem John Brooks yönetecek. Brooks'un yardımcılıklarını Neil Davies ve Nick Greenhalgh yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Thomas Bramall olacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Peter Bankes, AVAR'da da Matthew Donohue yer alacak.

AVRUPA'DA DEPLASMANDA 130. MAÇ

Beşiktaş, Midtjylland ile yapacağı maçla Avrupa kupalarında deplasmanda 130. karşılaşmasını oynayacak. Avrupa kupalarında, dış sahada bugüne dek 129 müsabaka oynayan siyah-beyazlılar, bu mücadelelerin 33'ünden galip geldi, 24'ünde berabere kaldı ve 72 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı. Beşiktaş, söz konusu maçlarda rakip fileleri 148 kez havalandırırken, kalesinde 245 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 135. MÜSABAKA

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 134 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 58 galibiyet, 25 beraberlik ve 51 mağlubiyet aldı. Kartal, oynadığı 134 karşılaşmada 210 kez gol sevinci yaşarken, 180 gol yedi.

TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Kartal, 3. eleme turuna kalması halinde Hradec Kralove (Çekya) - Tromso (Norveç) eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek. Çekya temsilcisi, ilk maçı deplasmanda 1-0 kazanarak avantaj sağladı. İki takım arasında Çekya'nın Hradec Kralove şehrindeki Malsovicka Arena'da oynanacak rövanş yarın 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda bu maç öncesinde 3 eksik futbolcu bulunuyor. Midtjylland müsabakası özelinde UEFA listesine bildirilmeyen Trossard'ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Felix Uduokhai ile ayak bileğinde ligaman yaralanması saptanan Wilfred Ndidi de mücadelede forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA LİSTESİ

Siyah-beyazlıların, Midtjylland ile oynayacağı maçlar için UEFA'ya bildirdiği liste şöyle:

"Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy."