Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta gözler 9 numara bölgesine yapılacak takviyeye çevrildi. Siyah-beyazlıların transfer listesinin üst sıralarında yer alan Dusan Vlahovic'te ise dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

BEŞİKTAŞ'IN SON TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Dolmabahçe ekibi, Sırp golcü için son olarak 5 milyon euro imza parası ve 10 milyon euro maaş içeren bir teklif sundu. Siyah-beyazlılar, bu teklifin ardından oyuncunun kararını vermesini beklemeye geçti.

Öte yandan Vlahovic'in Barcelona ile gerçekleştirdiği görüşme ve o görüşmeden çıkan sonuç, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı.

BARÇA'DAN SONUÇ ALAMIYOR

Juventus ile olan sözleşmesinin sona ermesi ile birlikte Barcelona'dan olumlu haber bekleyen Dusan Vlahovic, La Liga devi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Barcelona Sportif Direktörü Deco ile bir araya gelen Vlahovic, transfere dair isteğini yineledi.

İspanyol ekibinde Başkan Joan Laporta ve yönetimin bedelsiz olması nedeniyle sıcak baktığı transfere Hansi Flick'ten şimdilik onay çıkmadı.

İtalyan basınında yer alan o haberde ayrıca Beşiktaş'ın sunduğu teklifin mali yönden Barcelona'yı gölgede bıraktığının altı çizildi.

İŞTE O HABER