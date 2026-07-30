Galatasaray'da Franco Mastantuono gelişmesi! Transfer kararı...
Galatasaray, kanat rotasyonunu güçlendirmek için Real Madrid'in gelecek vadeden genç yıldızı Franco Mastantuono'yu gündemine aldı. İspanyol devinin kiralama planı netleşirken, sarı-kırmızılıları transfer yarışında güçlü rakipler bekliyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 14:08
TRANSFERDE RAKİPLER ARTIYOR
Galatasaray'ın Franco Mastantuono transferinde yalnız olmadığı ve Serie A ekipleri Fiorentina ile Roma'nın da genç yıldız için devreye girdiği aktarıldı.
İspanya ve Fransa'dan da talipleri bulunan Arjantinli futbolcu için teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın başında olduğu Fulham'ın da öne çıkan seçeneklerden biri olduğu kaydedildi.
TRANSFER PLANI NETLEŞİYOR
İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Real Madrid, Franco Mastantuono'nun River Plate'e kiralanmasına sıcak bakmıyor ve oyuncunun yeniden Arjantin'e dönmesinin gelişimi açısından geri adım olacağını düşünüyor.
Haberde, henüz 18 yaşında olan ve önünde parlak bir gelecek bulunan genç futbolcunun rekabetçi bir Avrupa kulübünde forma giymesinin gelişimi açısından daha doğru bir tercih olacağı vurgulandı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ AVANTAJI
Real Madrid'in, satın alma opsiyonu olmadan ve belli bir maç sayısında forma garantisi verilmesi şartıyla oyuncusunu kiralamayı planladığı, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a sıcak bakabileceği ifade edildi.
Ayrıca Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun daha önce Türkiye'deki futbol atmosferini yakından yaşamış olması ve yükselen seviyeyi görmesinin, Galatasaray adına önemli bir avantaj oluşturabileceği belirtildi.
Real Madrid'in genç yıldızı rekabetçi bir Avrupa kulübüne kiralayarak tecrübe kazanmasını hedeflediği ve Franco Mastantuono'nun gelecek sezonlarda La Liga devinin kadro planlamasında kendine yer bulmasının amaçlandığı aktarıldı.
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