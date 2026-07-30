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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Franco Mastantuono gelişmesi! Transfer kararı...

Galatasaray'da Franco Mastantuono gelişmesi! Transfer kararı...

Galatasaray, kanat rotasyonunu güçlendirmek için Real Madrid'in gelecek vadeden genç yıldızı Franco Mastantuono'yu gündemine aldı. İspanyol devinin kiralama planı netleşirken, sarı-kırmızılıları transfer yarışında güçlü rakipler bekliyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 14:08
Galatasaray'da Franco Mastantuono gelişmesi! Transfer kararı...

Ara transfer döneminde Noa Lang hamlesine benzer şekilde kanat rotasyonunu kiralık bir takviyeyle güçlendirmeyi planlayan Galatasaray, bu kez rotasını İspanya'ya çevirerek Real Madrid forması giyen Franco Mastantuono için harekete geçti.

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Galatasaray'da Franco Mastantuono gelişmesi! Transfer kararı...

Sarı-kırmızılıların, Real Madrid'in River Plate'den 45 milyon euro bonservis bedeli karşılığında büyük umutlarla kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Arjantinli futbolcuyu kiralamayı hedeflediği öğrenildi.

Galatasaray'da Franco Mastantuono gelişmesi! Transfer kararı...

Geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamayan genç oyuncunun tecrübe kazanmasını isteyen Real Madrid'in kiralama seçeneğini değerlendirdiği belirtilirken, Galatasaray'ın bu fırsatı yakından takip ettiği ifade edildi.

Galatasaray'da Franco Mastantuono gelişmesi! Transfer kararı...

TRANSFERDE RAKİPLER ARTIYOR

Galatasaray'ın Franco Mastantuono transferinde yalnız olmadığı ve Serie A ekipleri Fiorentina ile Roma'nın da genç yıldız için devreye girdiği aktarıldı.

Galatasaray'da Franco Mastantuono gelişmesi! Transfer kararı...

İspanya ve Fransa'dan da talipleri bulunan Arjantinli futbolcu için teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın başında olduğu Fulham'ın da öne çıkan seçeneklerden biri olduğu kaydedildi.

Galatasaray'da Franco Mastantuono gelişmesi! Transfer kararı...

TRANSFER PLANI NETLEŞİYOR

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Real Madrid, Franco Mastantuono'nun River Plate'e kiralanmasına sıcak bakmıyor ve oyuncunun yeniden Arjantin'e dönmesinin gelişimi açısından geri adım olacağını düşünüyor.

Galatasaray'da Franco Mastantuono gelişmesi! Transfer kararı...

Haberde, henüz 18 yaşında olan ve önünde parlak bir gelecek bulunan genç futbolcunun rekabetçi bir Avrupa kulübünde forma giymesinin gelişimi açısından daha doğru bir tercih olacağı vurgulandı.

Galatasaray'da Franco Mastantuono gelişmesi! Transfer kararı...

ŞAMPİYONLAR LİGİ AVANTAJI

Real Madrid'in, satın alma opsiyonu olmadan ve belli bir maç sayısında forma garantisi verilmesi şartıyla oyuncusunu kiralamayı planladığı, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a sıcak bakabileceği ifade edildi.

Galatasaray'da Franco Mastantuono gelişmesi! Transfer kararı...

Ayrıca Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun daha önce Türkiye'deki futbol atmosferini yakından yaşamış olması ve yükselen seviyeyi görmesinin, Galatasaray adına önemli bir avantaj oluşturabileceği belirtildi.

Galatasaray'da Franco Mastantuono gelişmesi! Transfer kararı...

Real Madrid'in genç yıldızı rekabetçi bir Avrupa kulübüne kiralayarak tecrübe kazanmasını hedeflediği ve Franco Mastantuono'nun gelecek sezonlarda La Liga devinin kadro planlamasında kendine yer bulmasının amaçlandığı aktarıldı.

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