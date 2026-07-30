TRANSFERDE RAKİPLER ARTIYOR Galatasaray'ın Franco Mastantuono transferinde yalnız olmadığı ve Serie A ekipleri Fiorentina ile Roma'nın da genç yıldız için devreye girdiği aktarıldı.

İspanya ve Fransa'dan da talipleri bulunan Arjantinli futbolcu için teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın başında olduğu Fulham'ın da öne çıkan seçeneklerden biri olduğu kaydedildi.