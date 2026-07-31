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Haberler Galatasaray Transfer Uzun sürecek

Transfer Uzun sürecek

G.Saray’ın Can Uzun’a olan ilgisi devam ederken bu transferin zaman alması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar yavaş yavaş Frankfurt'un bonservis beklentisini istediği seviyeye doğru çekiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 06:50
Transfer Uzun sürecek

Galatasaray'ı Avrupa'da bir adım daha ileriye taşıyacak 10 numara transferi için çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Yönetim bu konuda hiç aceleci davranmıyor. Çünkü önüne çıkacak önemli bir fırsatı kaçırmak istemiyor. Bruno Fernandes için şartlarını zorlayan yönetim, Bayern'in 23 yaşındaki yıldızı Jamal Musiala için de şartların oluşma ihtimalini bekliyor. Bir yandan da Can Uzun ve Eintracht Frankfurt ile temasta bulunan sarı-kırmızılılar görüşmelerini sürdüyor.

YERLİ OLMASI AVANTAJ

İlk olarak Alman ekibi kapıyı 60 milyon euro'dan açarken sarı-kırmızılılar bu bedeli istediği seviyeye çekmeye başladı. Frankfurt'un beklentisi 45 milyona düşerken, G.Saray bunu 30+5 milyon euro'ya çekerek mutlu sona ulaşmak istiyor. Sonraki satıştan da pay önererek Can'ı kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar bunu başarabilirse Uğurcan Çakır'dan sonra doğrudan takıma katkı verecek çok üst düzey bir Türk yıldızı almış olacak. Yerli olması Can'ı transferde öncelikli kılıyor.

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