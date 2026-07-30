Galatasaray'dan Christopher Nkunku sürprizi!
Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek üzere Avrupa futbolunun dikkat çeken yıldızlarından biri için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların Christopher Nkunku ile ilgili transfer planının ayrıntıları ortaya çıkarken AC Milan ile görüşmelerin yakın zamanda başlaması bekleniyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 11:17 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2026 11:21
PAZARLIK SÜRECİ ZORLU GEÇECEK
Piyasa değeri yaklaşık 25 milyon Euro olarak gösterilen Christopher Nkunku için sarı-kırmızılı yönetimin ilk adımları atmaya hazırlandığı belirtilirken, AC Milan ile yapılacak görüşmelerde zorlu bir pazarlık sürecinin yaşanabileceği ifade edildi.
TAM BİR JOKER
Asıl mevkisi santrfor olan Christopher Nkunku'nun, gerektiğinde on numara ve sol kanatta da görev yapabilmesi nedeniyle Galatasaray teknik heyetinin oyuncuya olumlu yaklaştığı kaydedildi.
PERFORMANSI VE KARİYERİ
Geçtiğimiz sezon AC Milan formasıyla 35 resmi karşılaşmada görev yapan Fransız yıldız, 8 gol ve 3 asistlik performans ortaya koyarken, hücum hattının birçok bölgesinde oynayabilmesiyle dikkat çekti.
Futbol kariyerine Paris Saint-Germain altyapısında başlayan Christopher Nkunku, A takıma yükselmesinin ardından RB Leipzig'e transfer olarak Avrupa futbolunda önemli bir çıkış yakaladı.
Almanya'da sergilediği başarılı performans sayesinde 2023 yılında yaklaşık 60 milyon Euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olan deneyimli futbolcu, kariyerini daha sonra AC Milan'da sürdürmeye başladı.
28 yaşındaki Christopher Nkunku'nun İtalyan ekibi ile olan sözleşmesinin Haziran 2030 tarihinde sona erecek olması, transfer sürecinde Galatasaray'ın önündeki en önemli detaylardan biri olarak öne çıkıyor.
Yeni Asır'da yer alan habere göre sarı-kırmızılıların yıldız futbolcu için önümüzdeki süreçte somut adımlar atması bekleniyor.
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