PAZARLIK SÜRECİ ZORLU GEÇECEK Piyasa değeri yaklaşık 25 milyon Euro olarak gösterilen Christopher Nkunku için sarı-kırmızılı yönetimin ilk adımları atmaya hazırlandığı belirtilirken, AC Milan ile yapılacak görüşmelerde zorlu bir pazarlık sürecinin yaşanabileceği ifade edildi.

TAM BİR JOKER Asıl mevkisi santrfor olan Christopher Nkunku'nun, gerektiğinde on numara ve sol kanatta da görev yapabilmesi nedeniyle Galatasaray teknik heyetinin oyuncuya olumlu yaklaştığı kaydedildi.