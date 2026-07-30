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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Christopher Nkunku sürprizi!

Galatasaray'dan Christopher Nkunku sürprizi!

Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek üzere Avrupa futbolunun dikkat çeken yıldızlarından biri için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların Christopher Nkunku ile ilgili transfer planının ayrıntıları ortaya çıkarken AC Milan ile görüşmelerin yakın zamanda başlaması bekleniyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 11:17 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2026 11:21
Galatasaray'dan Christopher Nkunku sürprizi!

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına ara vermeden devam ederken gündemine Avrupa futbolunun dikkat çeken isimlerinden Christopher Nkunku'yu aldı.

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Galatasaray'dan Christopher Nkunku sürprizi!

Cimbom'un son olarak AC Milan forması giyen Fransız yıldızı transfer listesine eklediği ve oyuncuyla ilgili ilk temaslar için hazırlıklara başladığı öne sürüldü.

Galatasaray'dan Christopher Nkunku sürprizi!

Mauro Icardi'nin ayrılığının ardından hücum hattında önemli bir takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın Victor Osimhen ile forma rekabetine girebilecek üst düzey bir golcüyü kadrosuna katmayı hedeflediği öğrenildi.

Galatasaray'dan Christopher Nkunku sürprizi!

PAZARLIK SÜRECİ ZORLU GEÇECEK

Piyasa değeri yaklaşık 25 milyon Euro olarak gösterilen Christopher Nkunku için sarı-kırmızılı yönetimin ilk adımları atmaya hazırlandığı belirtilirken, AC Milan ile yapılacak görüşmelerde zorlu bir pazarlık sürecinin yaşanabileceği ifade edildi.

Galatasaray'dan Christopher Nkunku sürprizi!

TAM BİR JOKER

Asıl mevkisi santrfor olan Christopher Nkunku'nun, gerektiğinde on numara ve sol kanatta da görev yapabilmesi nedeniyle Galatasaray teknik heyetinin oyuncuya olumlu yaklaştığı kaydedildi.

Galatasaray'dan Christopher Nkunku sürprizi!

PERFORMANSI VE KARİYERİ

Geçtiğimiz sezon AC Milan formasıyla 35 resmi karşılaşmada görev yapan Fransız yıldız, 8 gol ve 3 asistlik performans ortaya koyarken, hücum hattının birçok bölgesinde oynayabilmesiyle dikkat çekti.

Galatasaray'dan Christopher Nkunku sürprizi!

Futbol kariyerine Paris Saint-Germain altyapısında başlayan Christopher Nkunku, A takıma yükselmesinin ardından RB Leipzig'e transfer olarak Avrupa futbolunda önemli bir çıkış yakaladı.

Galatasaray'dan Christopher Nkunku sürprizi!

Almanya'da sergilediği başarılı performans sayesinde 2023 yılında yaklaşık 60 milyon Euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olan deneyimli futbolcu, kariyerini daha sonra AC Milan'da sürdürmeye başladı.

Galatasaray'dan Christopher Nkunku sürprizi!

28 yaşındaki Christopher Nkunku'nun İtalyan ekibi ile olan sözleşmesinin Haziran 2030 tarihinde sona erecek olması, transfer sürecinde Galatasaray'ın önündeki en önemli detaylardan biri olarak öne çıkıyor.

Galatasaray'dan Christopher Nkunku sürprizi!

Yeni Asır'da yer alan habere göre sarı-kırmızılıların yıldız futbolcu için önümüzdeki süreçte somut adımlar atması bekleniyor.

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