CSKA Sofia-Karabağ maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. Eleme Turu rövanş heyecanı CSKA Sofia ile Karabağ arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. İlk karşılaşmada golsüz beraberlikle sahadan ayrılan iki takım bu maçta üstünlük sağlayarak tur biletini almanın peşinde. Ev sahibi CSKA Sofia taraftarının desteğini arkasına alarak baskılı bir oyun sergilemeyi, Karabaü ise erken bulacağı gollerle tur umutlarını yeniden canlandırmayı amaçlıyor. İşte CSKA Sofia-Karabağ maçının detayları!

CSKA Sofia-Karabağ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki CSKA Sofia-Karabağ maçı, 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

CSKA Sofia-Karabağ MAÇI SAAT KAÇTA?

Vasil Levski'de oynanacak mücadele, Türkiye Saati İle 21.00'de başlayacak.

CSKA Sofia-Karabağ MAÇI HANGİ KANALDA?

Üst tura çıkan takımı belirleyecek kritik karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

CSKA Sofia-Karabağ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

CSKA Sofia: Majecki; Bruno, Luiz, Goldar, Ioannou; Pepe, Sunjic; Jaja, Dragomir, Biel; Lele

Karabağ: Silic; Acapandie, Maresic, Hoorenbeeck, Hrgovic; Pukstas, Pajaziti; Bamba, Dali, Melnjak; Sego