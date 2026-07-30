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Haberler UEFA Avrupa Ligi CSKA Sofia-Karabağ maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

CSKA Sofia-Karabağ maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofia ile Azerbaycan ekibi Karabağ karşı karşıya gelecek. İlk mücadelenin golsüz beraberlikle sonuçlanmasının ardından CSKA Sofia taraftarı önünde skoru lehine çevirerek Avrupa yolculuğunu sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Azerbaycan temsilcisi kontrollü bir oyun ve erken bulacağı gollerle eşleşmeye ortak olmanın peşinde. Kritik mücadele öncesinde merak edilen CSKA Sofia-Karabağ maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? sorularının cevabını haberimizde derledik.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 10:31
CSKA Sofia-Karabağ maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

CSKA Sofia-Karabağ maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. Eleme Turu rövanş heyecanı CSKA Sofia ile Karabağ arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. İlk karşılaşmada golsüz beraberlikle sahadan ayrılan iki takım bu maçta üstünlük sağlayarak tur biletini almanın peşinde. Ev sahibi CSKA Sofia taraftarının desteğini arkasına alarak baskılı bir oyun sergilemeyi, Karabaü ise erken bulacağı gollerle tur umutlarını yeniden canlandırmayı amaçlıyor. İşte CSKA Sofia-Karabağ maçının detayları!

CSKA Sofia-Karabağ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki CSKA Sofia-Karabağ maçı, 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

CSKA Sofia-Karabağ MAÇI SAAT KAÇTA?

Vasil Levski'de oynanacak mücadele, Türkiye Saati İle 21.00'de başlayacak.

CSKA Sofia-Karabağ MAÇI HANGİ KANALDA?

Üst tura çıkan takımı belirleyecek kritik karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

CSKA Sofia-Karabağ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

CSKA Sofia: Majecki; Bruno, Luiz, Goldar, Ioannou; Pepe, Sunjic; Jaja, Dragomir, Biel; Lele

Karabağ: Silic; Acapandie, Maresic, Hoorenbeeck, Hrgovic; Pukstas, Pajaziti; Bamba, Dali, Melnjak; Sego

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