CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçını yorumladı

Ahmet Çakar Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçını yorumladı

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda Gornik Zabrze ile karşı karşıya geldi. Kanarya, rakibiyle 1-1'lik skorla berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanan ilk maçtan aldığı 1-0'lık galibiyet ile turu geçen taraf oldu. Mücadeleyi usta yorumcu Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'nde değerlendirdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 09:00
Ahmet Çakar Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçını yorumladı

Fenerbahçe turu geçti… Geçmesi de lazımdı. Kadro kalitesi rakibinin en az 15 katı… Fakat dün gece takım iyi değildi. Bazı oyuncular futbol oynamayı unutmuş gibi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Ahmet Çakar Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçını yorumladı

Mesela Kerem… İnanılmaz kötü bir performans sergiliyor. 45+'larda golü atsa maç kopacak.

Ahmet Çakar Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçını yorumladı

Kaleciyle karşı karşıya kaçırıyor, dönen topta da Gornik Zabrze 45+10'da golü atıp maça ortak oluyor.

Ahmet Çakar Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçını yorumladı

Gelelim İrfan Can'a… İsmail Kartal onda ne buluyor anlayamıyorum. Kendisi o mevkide oynasa inanın daha başarılı olur.

Ahmet Çakar Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçını yorumladı

Özellikle ilk yarıda Guendouzi ve Fred orta sahada çok yalnız kaldılar ve bütün Gornik ataklarındaki yüklenme defans bloklarına geldi.

Ahmet Çakar Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçını yorumladı

İkinci yarıdaki değişiklikler kesinlikle doğru. Hatta geç bile kalınmış. İsmail ile Greenwood oyuna girdiler, belli oranda oyunun seyri değişti. Fenerbahçe çok iyi oynamasa da en azından rakip ilk yarıdaki gibi elini kolunu sallayarak gelmedi.

Ahmet Çakar Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçını yorumladı

Bütün bunlara rağmen Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu tartışmasız kaleci Mert Günok… Önemli pozisyonları kurtaran adam oldu.

Ahmet Çakar Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçını yorumladı

Sonuçta Fenerbahçe turu geçti ama Sturm Graz asla dün geceki Gornik gibi bir takım değil. Dün gece rakip Sturm Graz olsaydı Fenerbahçe'nin performansına baktığımızda sonuç farklı olurdu.

Ahmet Çakar Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçını yorumladı

Üstelik Fenerbahçe'nin hakem şansı yanındaydı. Maçın başında VAR davetiile kazanılan penaltıyı her hakem vermez, her VAR hakemi de davet etmez.

Ahmet Çakar Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçını yorumladı

Hakem acemiydi. Gornikli oyuncu hakemi formasından çekti, silkeledi hakemde tık yok.

G.Saray stoper bombasını patlatıyor!
Transferde son dakika! Leao'nun F.Bahçe ve G.Saray'dan istediği...
DİĞER
Cüneyt Arkın'ın "Düşündükçe ağlıyorum" dediği o büyük sır ne? Yeşilçam efsanesinin gerçekleri ortaya çıktı!
Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: CHP'li Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan Leao'ya dev teklif!
F.Bahçe'den sürpriz hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Midtjylland-Beşiktaş maçı ayrıntıları! Midtjylland-Beşiktaş maçı ayrıntıları! 09:33
Pafos FC-Hajduk Split maçı hangi kanalda? Pafos FC-Hajduk Split maçı hangi kanalda? 09:23
Ahmet Çakar'dan yıldız isme sert eleştirid! Ahmet Çakar'dan yıldız isme sert eleştirid! 09:00
F.Bahçe için maç sonrası çarpıcı eleştiriler! F.Bahçe için maç sonrası çarpıcı eleştiriler! 08:26
F.Bahçe Polonya'da tur biletini kaptı! F.Bahçe Polonya'da tur biletini kaptı! 01:00
İsmail Kartal: Turu geçtik ama... İsmail Kartal: Turu geçtik ama... 01:00
Daha Eski
F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon 01:00
Italiao ilk 11 tercihi hakkında konuştu! Italiao ilk 11 tercihi hakkında konuştu! 01:00
F.Bahçe'de 5 ayrılık birden! F.Bahçe'de 5 ayrılık birden! 01:00
Icardi'nin yeni takımı belli oluyor! Menajeri açıkladı Icardi'nin yeni takımı belli oluyor! Menajeri açıkladı 01:00
Trabzonspor transferi duyurdu! Trabzonspor transferi duyurdu! 01:00
F.Bahçe'den Leao sonrası bir bomba daha! F.Bahçe'den Leao sonrası bir bomba daha! 01:00