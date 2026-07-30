Ahmet Çakar Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçını yorumladı
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda Gornik Zabrze ile karşı karşıya geldi. Kanarya, rakibiyle 1-1'lik skorla berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanan ilk maçtan aldığı 1-0'lık galibiyet ile turu geçen taraf oldu. Mücadeleyi usta yorumcu Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'nde değerlendirdi. İşte o sözler...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 09:00
Fenerbahçe turu geçti… Geçmesi de lazımdı. Kadro kalitesi rakibinin en az 15 katı… Fakat dün gece takım iyi değildi. Bazı oyuncular futbol oynamayı unutmuş gibi.
Mesela Kerem… İnanılmaz kötü bir performans sergiliyor. 45+'larda golü atsa maç kopacak.
Kaleciyle karşı karşıya kaçırıyor, dönen topta da Gornik Zabrze 45+10'da golü atıp maça ortak oluyor.
Gelelim İrfan Can'a… İsmail Kartal onda ne buluyor anlayamıyorum. Kendisi o mevkide oynasa inanın daha başarılı olur.
Özellikle ilk yarıda Guendouzi ve Fred orta sahada çok yalnız kaldılar ve bütün Gornik ataklarındaki yüklenme defans bloklarına geldi.
İkinci yarıdaki değişiklikler kesinlikle doğru. Hatta geç bile kalınmış. İsmail ile Greenwood oyuna girdiler, belli oranda oyunun seyri değişti. Fenerbahçe çok iyi oynamasa da en azından rakip ilk yarıdaki gibi elini kolunu sallayarak gelmedi.
Bütün bunlara rağmen Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu tartışmasız kaleci Mert Günok… Önemli pozisyonları kurtaran adam oldu.
Sonuçta Fenerbahçe turu geçti ama Sturm Graz asla dün geceki Gornik gibi bir takım değil. Dün gece rakip Sturm Graz olsaydı Fenerbahçe'nin performansına baktığımızda sonuç farklı olurdu.
Üstelik Fenerbahçe'nin hakem şansı yanındaydı. Maçın başında VAR davetiile kazanılan penaltıyı her hakem vermez, her VAR hakemi de davet etmez.