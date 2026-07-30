Galatasaray stoper bombasını patlatıyor! Resmi teklif aldı
TFF'nin 10+4 kuralı doğrultusunda transferde genç isimlere yönelen Galatasaray, sol stoper takviyesinde rotasını Güney Amerika'ya çevirdi. Bu gelişmenin ardından 22 yaşındaki yetenekli savunmacının Türkiye'den resmi teklif aldığı açıklandı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 09:34
Bu doğrultuda genç isimlere yönelen Galatasaray, aradığı ismi Güney Amerika'da buldu.
Son şampiyon, Arjantinli genç yıldız Lautaro Rivero'yu transfer etmek üzere harekete geçti.
Sarı-kırmızılı yönetimin 22 yaşındaki oyuncunun menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği aktarıldı.
"TÜRKİYE'DEN RESMİ TEKLİF VAR"
Öte yandan Arjantin basınında yer alan haberlere göre bir Türk kulübü, genç savunmacı için resmi teklif yaptı.
Cagliari'nin de oyuncuya ilgi duyduğu doğrulanırken Atletico Madrid'den teklif sunulduğu iddiaları yalanlandı.
2024 yılından beri River Plate'te forma giyen sol stoperin sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Rivero, kariyerinde 86 karşılaşmada görev yaparken 6 gol attı ve 2 asist yaptı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.