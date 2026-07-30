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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray stoper bombasını patlatıyor! Resmi teklif aldı

Galatasaray stoper bombasını patlatıyor! Resmi teklif aldı

TFF'nin 10+4 kuralı doğrultusunda transferde genç isimlere yönelen Galatasaray, sol stoper takviyesinde rotasını Güney Amerika'ya çevirdi. Bu gelişmenin ardından 22 yaşındaki yetenekli savunmacının Türkiye'den resmi teklif aldığı açıklandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 09:34
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray stoper bombasını patlatıyor! Resmi teklif aldı

Yaz transfer dönemi çalışmalarını büyük bir gizlilikle sürdüren Galatasaray'da dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Galatasaray stoper bombasını patlatıyor! Resmi teklif aldı

Sarı-kırmızılılar, TFF'nin 10+4 kuralına uygun olacak şekilde transfer listesini revize etmişti.

Galatasaray stoper bombasını patlatıyor! Resmi teklif aldı

Yeni sezon öncesi savunma hattına takviye yapmak isteyen Cimbom, sol ayaklı stoper arayışındaydı.

Galatasaray stoper bombasını patlatıyor! Resmi teklif aldı

Bu doğrultuda genç isimlere yönelen Galatasaray, aradığı ismi Güney Amerika'da buldu.

Galatasaray stoper bombasını patlatıyor! Resmi teklif aldı

Son şampiyon, Arjantinli genç yıldız Lautaro Rivero'yu transfer etmek üzere harekete geçti.

Galatasaray stoper bombasını patlatıyor! Resmi teklif aldı

Sarı-kırmızılı yönetimin 22 yaşındaki oyuncunun menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği aktarıldı.

Galatasaray stoper bombasını patlatıyor! Resmi teklif aldı

"TÜRKİYE'DEN RESMİ TEKLİF VAR"

Öte yandan Arjantin basınında yer alan haberlere göre bir Türk kulübü, genç savunmacı için resmi teklif yaptı.

Galatasaray stoper bombasını patlatıyor! Resmi teklif aldı

Cagliari'nin de oyuncuya ilgi duyduğu doğrulanırken Atletico Madrid'den teklif sunulduğu iddiaları yalanlandı.

Galatasaray stoper bombasını patlatıyor! Resmi teklif aldı

2024 yılından beri River Plate'te forma giyen sol stoperin sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.

Galatasaray stoper bombasını patlatıyor! Resmi teklif aldı

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Rivero, kariyerinde 86 karşılaşmada görev yaparken 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

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