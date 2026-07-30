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Haberler Başakşehir Inter Turku-Başakşehir FK maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Inter Turku-Başakşehir FK maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş mücadelesinde nefesler tutuldu. İstanbul’da oynanan ilk maçtan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak tur şansını deplasmana taşıyan temsilcimiz İstanbul Başakşehir, Finlandiya ekibi Inter Turku’ya konuk oluyor. Avrupa kupalarında 70. randevusuna çıkacak olan turuncu-lacivertli ekip, saha ve seyirci avantajını arkasına almak isteyen rakibi karşısında hata yapmadan adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Belçikalı hakem Nathan Verboomen’in düdük çalacağı bu kritik virajda, temsilcimizin alacağı her türlü galibiyet tur biletini getirecek. Peki Inter Turku-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 12:20
Inter Turku-Başakşehir FK maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Inter Turku-Başakşehir FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa arenasındaki temsilcilerimizden İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ndeki yürüyüşünü sürdürmek adına Finlandiya deplasmanında hayati bir sınava çıkıyor. İlk karşılaşmada elde edilen eşitliğin ardından tur kapısını Turku kentinde aralayacak olan temsilcimiz, tecrübeli teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde saha içi disiplininden taviz vermeden galibiyete odaklanmış durumda. Avrupa deneyimini sahaya yansıtmak isteyen turuncu-lacivertli takım, ev sahibinin dirençli oyununu kırarak turu geçen taraf olmak amacında. Veritas Stadı'nın ev sahipliği yapacağı bu zorlu müsabakada, orta saha mücadelesi ve yakalanan fırsatların gole çevrilme oranı turun kaderini doğrudan belirleyecek. İşte Inter Turku-Başakşehir maçı detayları...

Inter Turku-Başakşehir FK maçı ne zaman?

INTER TURKU-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşması, 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

INTER TURKU-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Tur biletini alan takımı belirleyecek kritik mücadele, Türkiye Saati İle 19.00'da başlayacak.

Inter Turku-Başakşehir FK maçı saat kaçta?

INTER TURKU-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Veritas Stadı'nda oynanacak dev mücadele, canlı olarak TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.

INTER TURKU-BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | TRT1

INTER TURKU-BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Inter Turku: Huuhtanen; Saarinen, Kuittinen, Kangasniemi, Niska; Tuominen, Laine, Ampofo; Essomba, Conteh, Jephta

Başakşehir FK: Şengezer; Şahiner, Bayram, Ba, Karbownik; Gunes, Kemen; San, Shomurodov, Brnic; Yıldırım

Inter Turku-Başakşehir FK maçı hangi kanalda?

INTER TURKU-BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Inter Turku-Başakşehir maçını Belçikalı hakem Nathan Verboomen yönetecek. Verboomen'in yardımcılıklarını Mathias Hillaert ve Maarten Toeback yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jasper Vergoote olacak.

Inter Turku-Başakşehir FK maçı muhtemel 11'ler

GALİBİYET ŞART

Sahadan galibiyetle ayrılan takım, 3. eleme turuna yükselecek. Normal sürenin ve uzatma bölümünün eşitlikle sona ermesi halinde ise turu geçen ekip, seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek. Rakibine üstünlük kuran takım, 3. eleme turunda Vaduz (Lihtenştayn)-At. Escaldes (Andorra) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Vaduz, sahasında oynadığı ilk müsabakayı 4-0 kazandı. Başakşehir'de kart cezası sona eren Fildişi Sahilli oyuncu Christopher Operi, karşılaşmada forma giyebilecek.

BAŞAKŞEHİR KONFERANS LİGİ MAÇI CANLI | TIKLA-İZLE

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