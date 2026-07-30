Hradec Kralove-Tromsö maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. Eleme Turu rövanş heyecanı Hradec Kralove ile Tromsö arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. İlk karşılaşmada aldığı 1-0'lık galibiyetle önemli bir avantaj yakalayan Hradec Kralove, evinde skor üstünlüğünü koruyarak adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Konuk ekip ise taraftarının desteğini arkasına alarak baskılı bir oyun sergilemeyi ve erken bulacağı gollerle tur umutlarını yeniden canlandırmayı amaçlıyor. İşte Hradec Kralove-Tromsö maçının detayları!

Hradec Kralove-Tromsö MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Hradec Kralove-Tromsö maçı, 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

Hradec Kralove-Tromsö MAÇI SAAT KAÇTA?

Alphamega Stadium'da oynanacak mücadele, Türkiye Saati İle 20.00'de başlayacak.

Hradec Kralove-Tromsö MAÇI HANGİ KANALDA?

Üst tura çıkan takımı belirleyecek kritik karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Hradec Kralove-Tromsö MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hradec Kralove: Zadrazil; Cihak, Uhrincat, Cech; Wiesner, Darida, Trubac, Horak; Sloncik, Van Buren; Mihalik

Tromsö: Haugaard; Vadebu, Skjaervik, Guddal; Cornic, Edvardsson, Hjerto-Dahl, Jenssen, Warneryd; Larsen, Braut