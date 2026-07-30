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Haberler UEFA Avrupa Ligi Hradec Kralove-Tromsö CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hradec Kralove-Tromsö CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile Norveç ekibi Tromsö karşı karşıya gelecek. İlk mücadeleyi deplasmanda 1-0 kazanan Hradec Kralove, rövanşa önemli bir avantajla çıkarken, Tromsö ise taraftarı önünde skoru tersine çevirerek Avrupa yolculuğunu sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Norveç temsilcisi kontrollü bir oyunla tur biletini almayı hedeflerken, ev sahibi ekip erken bulacağı gollerle eşleşmeye yeniden ortak olmanın peşinde. Kritik mücadele öncesinde merak edilen Hradec Kralove-Tromsö maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? sorularının cevabını haberimizde derledik.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 10:13
Hradec Kralove-Tromsö CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hradec Kralove-Tromsö maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. Eleme Turu rövanş heyecanı Hradec Kralove ile Tromsö arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. İlk karşılaşmada aldığı 1-0'lık galibiyetle önemli bir avantaj yakalayan Hradec Kralove, evinde skor üstünlüğünü koruyarak adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Konuk ekip ise taraftarının desteğini arkasına alarak baskılı bir oyun sergilemeyi ve erken bulacağı gollerle tur umutlarını yeniden canlandırmayı amaçlıyor. İşte Hradec Kralove-Tromsö maçının detayları!

Hradec Kralove-Tromsö MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Hradec Kralove-Tromsö maçı, 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

Hradec Kralove-Tromsö MAÇI SAAT KAÇTA?

Alphamega Stadium'da oynanacak mücadele, Türkiye Saati İle 20.00'de başlayacak.

Hradec Kralove-Tromsö MAÇI HANGİ KANALDA?

Üst tura çıkan takımı belirleyecek kritik karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Hradec Kralove-Tromsö MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hradec Kralove: Zadrazil; Cihak, Uhrincat, Cech; Wiesner, Darida, Trubac, Horak; Sloncik, Van Buren; Mihalik

Tromsö: Haugaard; Vadebu, Skjaervik, Guddal; Cornic, Edvardsson, Hjerto-Dahl, Jenssen, Warneryd; Larsen, Braut

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