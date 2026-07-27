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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Dani Carvajal'den Fenerbahçe'ye transferi hakkında flaş karar!

Dani Carvajal'den Fenerbahçe'ye transferi hakkında flaş karar!

Uzun yıllar Real Madrid forması ile sayısız başarılara imza atan ve şuanda kulüpsüz durumda bulunan Dani Carvajal'in adı Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ile anılıyordu. İspanyol yıldızın İstanbul'a transferi büyük merak konusu haline gelirken son olarak tecrübeli futbolcudan geleceği hakkında kritik karar geldi. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 10:56
Dani Carvajal'den Fenerbahçe'ye transferi hakkında flaş karar!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu karşılaşmalarıyla sezonu açan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor.

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Dani Carvajal'den Fenerbahçe'ye transferi hakkında flaş karar!

Nelson Semedo yerine bir sağ bek transferi yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin, gündemindeki isimlerden Dani Carvajal ile alakalı dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Dani Carvajal'den Fenerbahçe'ye transferi hakkında flaş karar!

İspanyol basınından El Gol Digital'de yer alan habere göre tecrübeli sağ bek, geleceği hakkında kararını verdi.

Dani Carvajal'den Fenerbahçe'ye transferi hakkında flaş karar!

Real Madrid'den ayrılarak serbest kalan tecrübeli futbolcunun, sarı-lacivertlilerin teklifini geri çevirdiği öne sürüldü.

Dani Carvajal'den Fenerbahçe'ye transferi hakkında flaş karar!

Haberde, 34 yaşındaki sağ bekin, kariyerine yurt dışında devam etmek yerine İspanya'da kalmayı tercih ettiği vurgulandı.

Dani Carvajal'den Fenerbahçe'ye transferi hakkında flaş karar!

İspanyol oyuncunun, Fenerbahçe'nin teklifini reddetmesinin ardından adı Real Betis ile anılmaya başlandı.

Dani Carvajal'den Fenerbahçe'ye transferi hakkında flaş karar!

Real Betis cephesinde ise transferin gerçekleşmesi, sağ bek Angel Ortiz'in takımdan ayrılmasına bağlı.

Dani Carvajal'den Fenerbahçe'ye transferi hakkında flaş karar!

Teknik direktör Manuel Pellegrini'nin, olası ayrılık halinde tecrübeli bir sağ bek istediği ve Carvajal'ın bu doğrultuda gündeme geldiği belirtiliyor.

Dani Carvajal'den Fenerbahçe'ye transferi hakkında flaş karar!

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Real Madrid formasıyla 23 maçta görev alan Carvajal, 1 asistlik performans sergilemişti.

Dani Carvajal'den Fenerbahçe'ye transferi hakkında flaş karar!

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