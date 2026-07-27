Dani Carvajal'den Fenerbahçe'ye transferi hakkında flaş karar!
Uzun yıllar Real Madrid forması ile sayısız başarılara imza atan ve şuanda kulüpsüz durumda bulunan Dani Carvajal'in adı Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ile anılıyordu. İspanyol yıldızın İstanbul'a transferi büyük merak konusu haline gelirken son olarak tecrübeli futbolcudan geleceği hakkında kritik karar geldi. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 10:56
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu karşılaşmalarıyla sezonu açan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Nelson Semedo yerine bir sağ bek transferi yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin, gündemindeki isimlerden Dani Carvajal ile alakalı dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
İspanyol basınından El Gol Digital'de yer alan habere göre tecrübeli sağ bek, geleceği hakkında kararını verdi.
Real Madrid'den ayrılarak serbest kalan tecrübeli futbolcunun, sarı-lacivertlilerin teklifini geri çevirdiği öne sürüldü.
Haberde, 34 yaşındaki sağ bekin, kariyerine yurt dışında devam etmek yerine İspanya'da kalmayı tercih ettiği vurgulandı.
İspanyol oyuncunun, Fenerbahçe'nin teklifini reddetmesinin ardından adı Real Betis ile anılmaya başlandı.
Real Betis cephesinde ise transferin gerçekleşmesi, sağ bek Angel Ortiz'in takımdan ayrılmasına bağlı.
Teknik direktör Manuel Pellegrini'nin, olası ayrılık halinde tecrübeli bir sağ bek istediği ve Carvajal'ın bu doğrultuda gündeme geldiği belirtiliyor.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Real Madrid formasıyla 23 maçta görev alan Carvajal, 1 asistlik performans sergilemişti.