İsmail Kartal'dan flaş Greenwood kararı! Gornik Zabrze maçında...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, çarşamba günü 1-0 kazandığı maçın rövanşında Gornik Zabrze'ye konuk olacak. Polonya ekibi karşısında avantajlı bir skor elde ederek adını bir üst tura yazdırmak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, takımın yeni yıldızı Mason Greenwood ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 12:11
Polonya ekibi karşısında 2026/27 sezonunun ilk resmi maçına çıkan sarı-lacivertlilerde gözler Mason Greenwood'un üzerindeydi.
Uzun uğraşlar sonucu transfer edilen İngiliz yıldız, Kadıköy'de ilk kez taraftarın karşısına çıktı.
Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan 24 yaşındaki futbolcu, 83. dakikada oyuna dahil oldu.
Teknik direktör İsmail Kartal, Mason Greenwood'u yavaş yavaş hazırlayacak.
RÖVANŞTA DA KULÜBEDE OLACAK
Sabah'ın haberine göre; tecrübeli teknik adam, İngiliz hücumcuyu rövanş maçında da kenarda tutacak.
Yine ikinci yarıda sahaya sürecek ancak bu kez daha fazla süre tanıyacak.
Yıldız oyuncunun fizik gücünü tam kazanması ile birlikte Kartal, bir sonraki turda Greenwood'u ilk 11'de düşünüyor.
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