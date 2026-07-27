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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal'dan flaş Greenwood kararı! Gornik Zabrze maçında...

İsmail Kartal'dan flaş Greenwood kararı! Gornik Zabrze maçında...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, çarşamba günü 1-0 kazandığı maçın rövanşında Gornik Zabrze'ye konuk olacak. Polonya ekibi karşısında avantajlı bir skor elde ederek adını bir üst tura yazdırmak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, takımın yeni yıldızı Mason Greenwood ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 12:11
İsmail Kartal'dan flaş Greenwood kararı! Gornik Zabrze maçında...

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi konuk etti.

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İsmail Kartal'dan flaş Greenwood kararı! Gornik Zabrze maçında...

Sarı-lacivertliler, Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 1-0 galip ayrılarak tur için avantaj elde etti.

İsmail Kartal'dan flaş Greenwood kararı! Gornik Zabrze maçında...

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 37. dakikada Anderson Talisca kaydetti.

İsmail Kartal'dan flaş Greenwood kararı! Gornik Zabrze maçında...

Polonya ekibi karşısında 2026/27 sezonunun ilk resmi maçına çıkan sarı-lacivertlilerde gözler Mason Greenwood'un üzerindeydi.

İsmail Kartal'dan flaş Greenwood kararı! Gornik Zabrze maçında...

Uzun uğraşlar sonucu transfer edilen İngiliz yıldız, Kadıköy'de ilk kez taraftarın karşısına çıktı.

İsmail Kartal'dan flaş Greenwood kararı! Gornik Zabrze maçında...

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan 24 yaşındaki futbolcu, 83. dakikada oyuna dahil oldu.

İsmail Kartal'dan flaş Greenwood kararı! Gornik Zabrze maçında...

Teknik direktör İsmail Kartal, Mason Greenwood'u yavaş yavaş hazırlayacak.

İsmail Kartal'dan flaş Greenwood kararı! Gornik Zabrze maçında...

RÖVANŞTA DA KULÜBEDE OLACAK

Sabah'ın haberine göre; tecrübeli teknik adam, İngiliz hücumcuyu rövanş maçında da kenarda tutacak.

İsmail Kartal'dan flaş Greenwood kararı! Gornik Zabrze maçında...

Yine ikinci yarıda sahaya sürecek ancak bu kez daha fazla süre tanıyacak.

İsmail Kartal'dan flaş Greenwood kararı! Gornik Zabrze maçında...

Yıldız oyuncunun fizik gücünü tam kazanması ile birlikte Kartal, bir sonraki turda Greenwood'u ilk 11'de düşünüyor.

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