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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları başlıyor

Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları salı günü başlayacak. Fenerbahçe, 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'nın Gornik Zabrze ekibine konuk olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 11:35
Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci eleme turu maçları, 28 Temmuz Salı ve 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Fenerbahçe, 1-0'ın rövanşında 29 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle mücadele edecek.

Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

28 Temmuz Salı:

KuPS Kuopio (Finlandiya)-Sabah (Azerbaycan): (0-1)

L. Red Imps (Cebelitarık)-Mjallby (İsveç): (0-3)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Thun (İsviçre): (1-1)

Celje (Slovenya)-Egnatia (Arnavutluk): (3-3)

Hearts (İskoçya)-Sturm Graz (Avusturya): (0-4)

Shamrock Rovers (İrlanda)-Ararat-Armenia (Ermenistan): (0-2)

29 Temmuz Çarşamba:

Gornik Zabrze (Polonya)-Fenerbahçe: (0-1)

Kairat Almaty (Kazakistan)-Omonia (Güney Kıbrıs Rum Kesimi): (0-1)

Kauno Zalgiris (Litvanya)-Klaksvik (Faroe Adaları): (0-0)

Lech Poznan (Polonya)-Aarhus (Danimarka): (4-1)

Universitatea Craiova (Romanya)-Levski Sofia (Bulgaristan): (0-1)

Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Vikingur R. (İzlanda): (1-2)

Kızılyıldız (Sırbistan)-Larne (Kuzey İrlanda): (4-0)

S. Bratislava (Slovakya)-Iberia (Gürcistan): (2-0)

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