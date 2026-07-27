Transferde sürpriz gelişme! Galatasaray'da o isim Göztepe yolcusu
Cimbom'da takıma katılacak transferlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray'da o ismin Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye transfer olmak üzere olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 14:12
Yaz transfer dönemini sakin geçiren ekiplerden Galatasaray'da yeni sezon içn çalışmalar sürüyor.
Bu dönemde kadrosuna yalnızca Lesley Ugochukwu yapan sarı-kırmızılılarda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Yeni Asır'da yer alan habere göre, Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç'e Süper Lig'den talip çıktı.
Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Göztepe'nin, deneyimli file bekçisini transfer listesinin ilk sırasına aldığı öne sürüldü.
İzmir ekibinin, yabancı kontenjanını daha verimli kullanabilmek için kaleye yerli bir isim takviye etmeyi hedeflediği ve bu doğrultuda Günay Güvenç ile yapılan görüşmelerde önemli aşama kaydedildiği ifade edildi.
Tarafların büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve transferin kısa süre içinde sonuçlanabileceği öğrenildi.
35 yaşındaki kalecinin de daha önce formasını giydiği Göztepe'ye geri dönmeye olumlu yaklaştığı vurgulandı.
Deneyimli eldiven, İzmir temsilcisinde görev yaptığı dönemde takımın Süper Lig'e yükselmesinde önemli rol oynayan isimlerden biri olmuştu.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıkan Günay Güvenç, kalesinde 15 gol görmüştü.
Kalesini 5 maçta gole kapatan tecrübeli file bekçisinin sarı-kırmızılılar ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.