Fenerbahçe'de yıldız ismin transferinden dev gelir beklentisi!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak oyuncular da gündemi bir hayli meşgul ederken sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım'ın son olarak takımdaki o yıldızın transferinden kulübün kasasına dev bir gelir koymayı beklediği öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 12:41
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş maçında deplasmanda Gornik Zabrze ile kozlarını paylaşacak.
Kanarya ilk maçtan aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından rakibi karşısında avantajlı bir skor elde ederek turu geçmek istiyor.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal önderliğinde hazırlıklar sürerken diğer yandan Kanarya'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Fenerbahçe'de kadroya katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak futbolcular da dikkatle takip ediliyor.
Kanarya'da bu isimlerden birisi de Faslı yıldız Sofyan Amrabat.
Futbolcu her ne kadar sarı-lacivertlilerde düşünülmese de oyuncu için gelen tekliflerin ve önerilen rakamların yüksek olduğu öğrenildi.
Hatta Amrabat'u Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'ın istediği aktarıldı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe'ye Amrabat için önerilen rakam bonuslarla birlikte 15 milyon avro oldu.
Aziz Yıldırım yönetimi ise beklentisinin 20 milyon avro olduğunu bildirdi.
REAL BETIS'E DÖNMEK İSTİYOR
Haberde Amrabat'ın düşüncesinin yeniden Real Betis'te forma giymek olduğu belirtildi.
Fakat İspanyol ekibinin şu ana kadar resmi bir girişimde bulunmadığı ifade edildi.
Mevcut kadrosundaki 10 yabancıyı göndermek zorunda olan Fenerbahçe'nin en yüksek geliri iki yıllık daha mukavelesi olan Amrabat'tan elde etmesi söz konusu.