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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de yıldız ismin transferinden dev gelir beklentisi!

Fenerbahçe'de yıldız ismin transferinden dev gelir beklentisi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak oyuncular da gündemi bir hayli meşgul ederken sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım'ın son olarak takımdaki o yıldızın transferinden kulübün kasasına dev bir gelir koymayı beklediği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 12:41
Fenerbahçe'de yıldız ismin transferinden dev gelir beklentisi!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş maçında deplasmanda Gornik Zabrze ile kozlarını paylaşacak.

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Fenerbahçe'de yıldız ismin transferinden dev gelir beklentisi!

Kanarya ilk maçtan aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından rakibi karşısında avantajlı bir skor elde ederek turu geçmek istiyor.

Fenerbahçe'de yıldız ismin transferinden dev gelir beklentisi!

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal önderliğinde hazırlıklar sürerken diğer yandan Kanarya'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe'de yıldız ismin transferinden dev gelir beklentisi!

Fenerbahçe'de kadroya katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak futbolcular da dikkatle takip ediliyor.

Fenerbahçe'de yıldız ismin transferinden dev gelir beklentisi!

Kanarya'da bu isimlerden birisi de Faslı yıldız Sofyan Amrabat.

Fenerbahçe'de yıldız ismin transferinden dev gelir beklentisi!

Futbolcu her ne kadar sarı-lacivertlilerde düşünülmese de oyuncu için gelen tekliflerin ve önerilen rakamların yüksek olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de yıldız ismin transferinden dev gelir beklentisi!

Hatta Amrabat'u Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'ın istediği aktarıldı.

Fenerbahçe'de yıldız ismin transferinden dev gelir beklentisi!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe'ye Amrabat için önerilen rakam bonuslarla birlikte 15 milyon avro oldu.

Fenerbahçe'de yıldız ismin transferinden dev gelir beklentisi!

Aziz Yıldırım yönetimi ise beklentisinin 20 milyon avro olduğunu bildirdi.

Fenerbahçe'de yıldız ismin transferinden dev gelir beklentisi!

REAL BETIS'E DÖNMEK İSTİYOR

Haberde Amrabat'ın düşüncesinin yeniden Real Betis'te forma giymek olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de yıldız ismin transferinden dev gelir beklentisi!

Fakat İspanyol ekibinin şu ana kadar resmi bir girişimde bulunmadığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de yıldız ismin transferinden dev gelir beklentisi!

Mevcut kadrosundaki 10 yabancıyı göndermek zorunda olan Fenerbahçe'nin en yüksek geliri iki yıllık daha mukavelesi olan Amrabat'tan elde etmesi söz konusu.

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