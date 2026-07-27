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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan üst üste 2. mağlubiyet! Venezia'ya kaybetti

Galatasaray'dan üst üste 2. mağlubiyet! Venezia'ya kaybetti

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında İtalyan ekibi Venezia'ya 3-0 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar kamptaki üst üste 2. mağlubiyetini aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 22:54 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2026 23:07
Galatasaray'dan üst üste 2. mağlubiyet! Venezia'ya kaybetti

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında oynadığı son hazırlık maçında İtalya Serie A ekibi Venezia ile karşı karşıya geldi. Avusturya'nın Linz kentindeki Hofmann Personal Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayan karşılaşmaya Galatasaray; Jankat Yılmaz, Roland Sallai, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan, İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Eren Elmalı ve Victor Osimhen ilk 11'iyle çıktı.

Karşılaşmanın ilk bölümlerinde Venezia etkili bir oyun ortaya koyarken, Galatasaray kalecisi Jankat Yılmaz yaptığı kurtarışlarla gole izin vermedi. Galatasaray, 35'inci dakikada üst üste geliştirdiği ataklarda gole yaklaştı. Ceza sahası içi sol çaprazında savunmadan seken topu önünde bulan Victor Osimhen'in bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi. Aynı dakika içinde kullanılan köşe vuruşunda Roland Sallai'nin ortasına iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunu kaleci güçlükle çıkardı. Baskısını artıran Galatasaray, 40'ıncı dakikada Roland Sallai ile uzaktan etkili oldu ancak bu oyuncunun şutunda kaleci topu kornere çelmeyi başardı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

Galatasaray, ikinci yarıda oyunun kontrolünü eline aldı. Sarı-kırmızılılarda Jankat Yılmaz, yaptığı kurtarışlarla kalesini gole kapatmayı sürdürdü. Galatasaray, 52'nci dakikada gole çok yaklaştı. Berat Luş'un soldan yaptığı ortaya iyi yükselen Victor Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı güçlükle çeldi. Venezia, 71'inci dakikada golü buldu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Yeboah, vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. Venezia, 75'inci dakikada Lauberbach'ın penaltı golüyle durumu 2-0'a getirdi. 85'inci dakikada ceza yayı üzerinden Gabriel Sara kaleyi denedi fakat top direkte kaldı. 90'ıncı dakikada Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, penaltıdan yararlanamadı. Venezia, 90+2'nci dakikada Lauberbach'ın kaydettiği golle skoru 3-0 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 3-0 yenilgiyle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, 29 Temmuz'da Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek ve hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürecek. Sarı-kırmızılar, RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü Fransa temsilcisi Rennes ve 8 Ağustos Cumartesi günü İspanya ekibi Villarreal ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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