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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonsporlu Sidny Lopes Cabral'dan 'en güzel gol' teşekkürü

Trabzonsporlu Sidny Lopes Cabral'dan 'en güzel gol' teşekkürü

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı formasıyla Arjantin'e karşı 2026 Dünya Kupası'nın en güzel gollerinden birine imza atan Trabzonspor'un sol beki Sidny Lopes Cabral, yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 19:18
Trabzonsporlu Sidny Lopes Cabral'dan 'en güzel gol' teşekkürü

Yeşil Burun Adaları formasıyla Arjantin karşısında 2026 Dünya Kupası'nın en güzel golünü kaydeden Trabzonspor'un sol bek oyuncusu Sidny Lopes Cabral, çok mutlu olduğunu söyledi.

Cabral, açıklamasında, Arjantin maçında attığı golün 2026 Dünya Kupası'nın en güzel golü seçilmesine ilişkin "Bana oy veren herkese teşekkür ediyorum. Bu başarıdan dolayı çok mutluyum. Dünya Kupası'ndaki en güzel gol ödülünü kazandım. Bu an için ne kadar minnettar olduğumu tarif edemem." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili oyuncu, yeni sezonda Trabzonspor formasıyla da aynı başarıları tekrarlamak istediğini aktararak "Umarım bu sezon Trabzonspor için yine böyle goller atabilirim." dedi.

Cabral, sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren bordo-mavili takımın yarın akşamki antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

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