CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den İtalya'ya Leao çıkarması! Milano'da görüntülendi

Fenerbahçe'den İtalya'ya Leao çıkarması! Milano'da görüntülendi

Fenerbahçe, Milan forması giyen Rafael Leao'nun transferi için resmi temaslara başladı. Sarı-lacivertli yönetimin, Portekizli yıldızı kadrosuna katmak amacıyla İtalyan ekibinin yetkilileriyle bir araya gelmek için Milano'ya gitti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 21:31
Fenerbahçe'de Leao için İtalya'ya çıkarma! Milano'da görüntülendi

Bu sezon kadrosuna yaptığı önemli takviyelerle dikkat çeken Fenerbahçe, transferde bir kez daha ses getirecek bir hamle için düğmeye bastı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Fenerbahçe'de Leao için İtalya'ya çıkarma! Milano'da görüntülendi

Sarı-lacivertli yönetim, Milan'ın yıldız futbolcusu Rafael Leao'yu kadrosuna katmak amacıyla İtalya'ya çıkarma yaptı.

Fenerbahçe'de Leao için İtalya'ya çıkarma! Milano'da görüntülendi

MILANO'DA GÖRÜNTÜLENDİ
İtalyan gazeteci Gianluigi Longari'nin haberine göre, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, Milan yöneticileriyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmek üzere Milano'ya gitti.

Fenerbahçe'de Leao için İtalya'ya çıkarma! Milano'da görüntülendi

Sarı-lacivertlilerin hedefi, İtalyan ekibini ikna ederek transferde somut adım atmak.

Fenerbahçe'de Leao için İtalya'ya çıkarma! Milano'da görüntülendi

Fenerbahçe yönetimi, Leao transferiyle hem kadrosuna dünya çapında bir yıldız kazandırmayı hem de ezeli rakibi Galatasaray karşısında büyük ses getirecek bir transfere imza atmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe'de Leao için İtalya'ya çıkarma! Milano'da görüntülendi

Milan, Rafael Leao'yu 2019 yazında Lille'den 49,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe'de Leao için İtalya'ya çıkarma! Milano'da görüntülendi

Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Portekizli yıldızın değeri, kariyerinin zirve döneminde 90 milyon euroya kadar yükselmişti.

Fenerbahçe'de Leao için İtalya'ya çıkarma! Milano'da görüntülendi

583 milyon euroluk kadro değerine sahip Milan'da Leao, yeni transfer Gonçalo Ramos ile birlikte takımın en değerli isimleri arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'de Leao için İtalya'ya çıkarma! Milano'da görüntülendi

DÜNYA KUPASI PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla tüm kulvarlarda 31 maça çıkan Rafael Leao, 10 gol atıp 3 asist yaptı.

Fenerbahçe'de Leao için İtalya'ya çıkarma! Milano'da görüntülendi

Portekiz Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri olan 27 yaşındaki yıldız, 2021'den bu yana milli formayı giyiyor. 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer alan Leao, turnuvayı 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

G.Saray-Venezia | CANLI
10 numara transferinde G.Saray'a bir kötü haber daha!
DİĞER
Ceyda Düvenci’nin eski aşkıydı... 90’ların jönü Kaan Girgin’in son görüntüsü şaşırttı
Netanyahu'nun F-35 itirazına Trump'tan rest: "Türkiye iyi bir müttefik"
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan Reijnders bombası!
Beşiktaş'tan Leao sürprizi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonsporlu Cabral'dan 'en güzel gol' teşekkürü Trabzonsporlu Cabral'dan 'en güzel gol' teşekkürü 19:18
G.Saray-Venezia | CANLI G.Saray-Venezia | CANLI 19:04
Önder Özen'den Salah ve Vlahovic açıklaması! Önder Özen'den Salah ve Vlahovic açıklaması! 18:01
Önder Özen basın toplantısı CANLI İZLE! Önder Özen basın toplantısı CANLI İZLE! 16:35
Sultanlar yurda döndü! Sultanlar yurda döndü! 16:23
Önder Özen basın toplantısı saat kaçta? Önder Özen basın toplantısı saat kaçta? 16:19
Daha Eski
G.Saray'dan Reijnders bombası! G.Saray'dan Reijnders bombası! 16:05
G.Saray Çağdaş Faktoring'e Hollandalı pivot G.Saray Çağdaş Faktoring'e Hollandalı pivot 15:32
G.Saray'da Roamy Alonso'nun sözleşmesi uzatıldı G.Saray'da Roamy Alonso'nun sözleşmesi uzatıldı 15:24
Galatasaray - Venezia maçı bilgileri Galatasaray - Venezia maçı bilgileri 15:19
Beşiktaş'tan Leao sürprizi! Beşiktaş'tan Leao sürprizi! 15:19
Transferde büyük pişmanlık! Pape Gueye... Transferde büyük pişmanlık! Pape Gueye... 15:05