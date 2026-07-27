Fenerbahçe'den İtalya'ya Leao çıkarması! Milano'da görüntülendi
Fenerbahçe, Milan forması giyen Rafael Leao'nun transferi için resmi temaslara başladı. Sarı-lacivertli yönetimin, Portekizli yıldızı kadrosuna katmak amacıyla İtalyan ekibinin yetkilileriyle bir araya gelmek için Milano'ya gitti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 21:31
MILANO'DA GÖRÜNTÜLENDİ
Sarı-lacivertlilerin hedefi, İtalyan ekibini ikna ederek transferde somut adım atmak.
Fenerbahçe yönetimi, Leao transferiyle hem kadrosuna dünya çapında bir yıldız kazandırmayı hem de ezeli rakibi Galatasaray karşısında büyük ses getirecek bir transfere imza atmayı amaçlıyor.
Milan, Rafael Leao'yu 2019 yazında Lille'den 49,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.
Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Portekizli yıldızın değeri, kariyerinin zirve döneminde 90 milyon euroya kadar yükselmişti.
583 milyon euroluk kadro değerine sahip Milan'da Leao, yeni transfer Gonçalo Ramos ile birlikte takımın en değerli isimleri arasında yer alıyor.
DÜNYA KUPASI PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla tüm kulvarlarda 31 maça çıkan Rafael Leao, 10 gol atıp 3 asist yaptı.
Portekiz Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri olan 27 yaşındaki yıldız, 2021'den bu yana milli formayı giyiyor. 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer alan Leao, turnuvayı 1 gol ve 1 asistle tamamladı.
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