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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Rene Mitongo ile anlaşma sağladı!

Trabzonspor Rene Mitongo ile anlaşma sağladı!

Son dakika haberi: Trabzonspor, Standard Liège forması giyen 18 yaşındaki Belçikalı forvet Rene Mitongo'yu kadrosuna kattı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 22:08 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2026 22:19
Trabzonspor Rene Mitongo ile anlaşma sağladı!

Transfer çalışmalarını genç ve potansiyelli isimler üzerine yoğunlaştıran Trabzonspor, Belçika ekibi Standard Liege'in 18 yaşındaki forveti Rene Mitongo'yu kadrosuna kattı.

A Spor'da yer alan habere göre, Bordo-mavililer, gelecek vadeden oyunculara yaptığı yatırımlara bir yenisini eklerken, Belçika U19 Milli Takımı formasını da giyen Mitongo ile anlaşma sağladı.

Geride kalan sezonda Standard Liège U19 Takımı'nda sergilediği başarılı performansla dikkat çeken genç golcü, A Takım formasıyla da Belçika Ligi'nde 6 maçta görev yaptı.

2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda 44 karşılaşmaya çıkan 18 yaşındaki hücum oyuncusu, rakip fileleri 14 kez havalandırarak gelecek adına umut veren bir performans ortaya koydu.

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