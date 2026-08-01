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Haberler Süper Lig Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Takas teklif edildi

Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Takas teklif edildi

Trendyol Süper Lig'de yaz transfer dönemi heyecanı sürerken yaşanan o gelişme gündeme bomba gibi düştü. Beşiktaş'ın transferinde sonuç alamadığı Kolombiyalı stoper için bu kez Galatasaray devreye girdi. Sarı-kırmızılıların yıldız savunmacıya yaptığı maaş teklifi de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 17:04
Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Takas teklif edildi

Beşiktaş'ın transferinde sonuç alamadığı yıldız oyuncu için bu kez Galatasaray devreye girdi.

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Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Takas teklif edildi

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi stoper hattını güçlendirmek amacıyla rotasını yeniden Serie A'ya çevirdi.

Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Takas teklif edildi

Yüksek maliyeti nedeniyle Juventus'tan ayrılması beklenen Brezilyalı savunmacı Bremer transferinde geri planda kalan yönetim, alternatif isimlere yöneldi.

Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Takas teklif edildi

Bu doğrultuda listenin ilk sırasında uzun süredir takip edilen Bologna'nın Kolombiyalı stoperi Jhon Lucumi yer aldı.

Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Takas teklif edildi

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, 28 yaşındaki savunmacıya yıllık 5 milyon euro maaş teklif etti.

Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Takas teklif edildi

Sarı-kırmızılıların, Davinson Sanchez'in kazandığı ücreti vatandaşına da önerdiği aktarıldı.

Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Takas teklif edildi

Bologna'nın geçtiğimiz sezon satışına izin vermediği Lucumi için bu yaz ayrılık konusunda kolaylık sağlayacağı ifade edildi.

Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Takas teklif edildi

Öte yandan Kolombiyalı stoper için daha önce Beşiktaş da girişimde bulunmuştu.

Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Takas teklif edildi

Siyah-beyazlılar, Bologna'ya 12 milyon euronun yanı sıra Jean Onana'yı takasta önerse de İtalyan ekibi bu teklifi geri çevirdi.

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