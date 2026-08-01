Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Takas teklif edildi
Trendyol Süper Lig'de yaz transfer dönemi heyecanı sürerken yaşanan o gelişme gündeme bomba gibi düştü. Beşiktaş'ın transferinde sonuç alamadığı Kolombiyalı stoper için bu kez Galatasaray devreye girdi. Sarı-kırmızılıların yıldız savunmacıya yaptığı maaş teklifi de ortaya çıktı. İşte detaylar...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 17:04
Bu doğrultuda listenin ilk sırasında uzun süredir takip edilen Bologna'nın Kolombiyalı stoperi Jhon Lucumi yer aldı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, 28 yaşındaki savunmacıya yıllık 5 milyon euro maaş teklif etti.
Sarı-kırmızılıların, Davinson Sanchez'in kazandığı ücreti vatandaşına da önerdiği aktarıldı.
Bologna'nın geçtiğimiz sezon satışına izin vermediği Lucumi için bu yaz ayrılık konusunda kolaylık sağlayacağı ifade edildi.
Öte yandan Kolombiyalı stoper için daha önce Beşiktaş da girişimde bulunmuştu.
Siyah-beyazlılar, Bologna'ya 12 milyon euronun yanı sıra Jean Onana'yı takasta önerse de İtalyan ekibi bu teklifi geri çevirdi.
Serie A temsilcisinin Lucumi için yaklaşık 25 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi.
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