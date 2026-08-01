Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulübün gündemine dair konuşan Yıldırım, santrfor transferine ilişkin "Bu hafta bitiririz" sözleri ile gündem oldu. İşte o konuşmalardan dikkat çeken başlıklar...

"SENEYE GEREKEN NEYSE YAPILIR"

"Dünden beri yaşanan gelişmelerden dolayı konuşmayı değiştirdim. 15 milyona yakın bir bedel alıyoruz yayın gelirinden. Anadolu kulüplerini tamamen ortak yaptılar. Şampiyonluk paylarını kaldırmışlar. Seneye haziranda yayın ihalesi var. Orada ne gerekiyorsa yapılır. Ben kalırsam gerekeni yaparım. Bunu da herkes bilsin!"

🗣️ Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Ben hırsız yakalamaya gelmedim, polis değilim. Fenerbahçe'yi arkadaşlarımla birlikte şampiyon yapmaya geldim ve yapacağım. Bunu bilin! pic.twitter.com/fJG9Q1xAwP — Fotomaç (@fotomac) August 1, 2026

"F.BAHÇE'NİN BAŞKA ŞANSI YOK"

"Kulübün hiçbir parasına Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının ihtiyacı yok. Bunu bilin! Bu kaynaklardan faydalanacağız diye yola çıkmadık! Geldiler suçlu gibi anlatmaya çalıştılar. Suçunuz var mı yok mu bir sonraki Divan Kurulu'nda anlatacağım. Birlik, beraberlik ve sözünün arkasında durmaya Fenerbahçe'nin ihtiyacı var, şahısların değil. Ben 20 sene başarılı bir süreç geçirdiğine inanan bir insan olarak yeniden geldim arkadaşlarla beraber elimizi taşın altına koyduk. Taş bizi kanatıyor, ellerimiz kan içinde ama itiraz etmiyoruz. Çünkü başka şansı yok Fenerbahçe'nin, haberiniz olsun. Ben görüyorum, siz görüyor musunuz bilmem."

"BOŞUNA MUHALEFETLİK YAPMAYIN"

"Boşu boşuna bana, arkadaşlarıma muhalefetlik yapmayın. Sizin muhalefetiniz bizi üzer, başka bir şey yapmaz. 4-5 sene kalacağız diye gelmedik. İnsanlar düşüncelerini söylerken daha yumuşak daha samimi olursa bundan mutluluk duyarız."

🗣️ Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Kulübün hiçbir parasına Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının ihtiyacı yok. Bu kaynaklardan faydalanacağız diye yola çıkmadık. pic.twitter.com/DTRmyJxyc2 — Fotomaç (@fotomac) August 1, 2026

"142 MİLYON EURO HARCAMA YAPMIŞLAR"

"142 milyon euro, gelecekle ilgili harcama yapmışlar. Övünerek diyor ki arkadaş Ataşehir'den 42 milyon 600 bin euro para gelmiş. Kayışdağı'ndan 5 milyon 632 bin euro yine gelmiş. Toplam 50 milyon euro üzerinde buraya kaynak gelmiş. Bu kaynak nereden gelmiş? Aziz Yıldırım'ın devletten 35 milyon dolara aldığı Kayışdağı arazisi, Ataşehir'de Murat Ülker'le yaptığı salonun arsasından geriye kalan, Murat Ülker'in "Fenerbahçe de kazansın" dediği, benim Emlak Konut'la Sayın Bakan Murat Kurum'la konuştuğu hadisenin başlangıcıdır. Övünmeyin para geldi falan diye, övünmeyin. Bu para bizden geldi. Övünmeyin! Kapatın bu konuları. Ama bu parayı da yediniz."

"3-4 YILLIK PARALARI YEMİŞSİNİZ"

"Bakın toplam yediğiniz para... Chobani'nin 2 senelik parasını, forma reklamının karşılığını almışsınız. Bunlar 1 yıllık değil. 1 yıl olsa sesimi çıkarmayacağım, zaten 1 yıl almışlar bir şey olmaz. 3-4 yıllık paralar almışsınız. Konuşmayın, hata yaparsınız. Bizi de konuşmaya mecbur etmeyin. Gelip yanlış şeyler anlatıyorsunuz. Evraklar var, araştırıyorum, soruşturuyorum. 2 Temmuz'da yönetim başkanı ben ve bu yönetici arkadaşlar, evraka imza atmışsınız yönetici olarak. Beni tahrik etmeyin. Bakın konuşmuyorum ama öğrenmeye çalışıyorum ne olduğunu."

"ALİ KOÇ'TAN NASIL DEVRALDIĞINIZI ANLATACAĞIM"

"Sayın Ali Koç'tan devraldığınızda, nasıl devraldığınızı anlatmadınız üyelere. Ben söyleyeceğim. Neden söyleyeceğim, bak neden söyleyeceğim? Burada (elindeki evrakları göstererek) çok şey var geçiyorum."

"EN-NESYRI'NİN PARASINI ÖDEDİK"

"En-Nesyri... Yahu kardeşim bu adamı almışız, hayırlı olsun. 19 milyona almışız. Bu arkadaş için tutmuşuz, bunun parasının bir kısmını ödemişiz. Ben geldikten sonra 2 milyon 950 bin euro, haziran sonunda limitleri açamıyoruz, lisans çıkaramayacağız dediği için Çağdaş Bey, Sevilla'ya 2 milyon 950 bin euro gönderdim. Anlayın euro. O kadar doluyuz ki..."

"CEBİMİZDEN 65 MİLYON EURO HARCADIK"

"Bugüne kadar kulübün ve bizim arkadaşların kaynaklarıyla 65 milyon euro harcama yaptık. Bilin yani, bilin! 65 milyon euro harcama yaptık."

🗣️ Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Bugüne kadar kulübün ve arkadaşlarımızın kaynaklarıyla 65 milyon Euro harcama yaptık.pic.twitter.com/FYCUCn7G4j — Fotomaç (@fotomac) August 1, 2026

"ALDILAR PARALARINI YEDİLER"

"Giden yönetimden bize ne kaldı, birkaç şey kaldı. Loca kaldı. 12-18 tane loca kaldı, o miktarda. Geri kalanı hem Ali Bey hem Sadettin Bey döneminde satıldılar, aldılar paralarını yediler. Bize ne kaldı, yayın parası, saha kenarı reklam..."

"İNSANLAR RAHATSIZ OLUR DİYE GELEMEDİM"

"Bize diyorlar ki 200 milyon euro borç var, para da var, halledersiniz diyorlardı. Nasıl halledeceğiz, gelin anlatın bana. Yapmayın ya! Gittiniz bak, ayrıldıktan sonra ben stadyuma gelmedim. Rahatsız olur insanlar diye. Gelseydim başka şeyler olurdu. Siz de bunlara dikkat edin. Benim 2 tane locam vardı. Bu stadyumun yapımında benim ve arkadaşlarımın emekleri oldu. Seçimi kaybettik, 2 locamı bırakıp ayrıldım."

MOURINHO AÇIKLAMASI

"Acun Ilıcalı, beni mahkemeye vermiş 2 gün önce. Ah canım benim ya, ah canım. 2 sene önce, bak iyi dinleyin bunları Allah aşkına, 2 sene önce locanın parasını verip almışlar, 9 milyon küsür. Loca parası ne oldu? Aldınız, harcadınız, yediniz. E ne anladım ben bundan. Madem ki kulübün ihtiyacı vardı, açıktan verseydiniz. Reklam yaptı. Mourinho'yu getirdiniz. Resimler şunlar bunlar. Ondan sonra Mourinho'yu gönderdiniz. 850 mi 875 mi ne euro para ödediler. Son 2 ayını biz ödedik. 1.900'e yakın. Tek kelime konuştuk mu, hayır. Burada konuşuyorum ama. Sen ona karşı çıktın ettin, 10 milyona yakın tazminat ödediniz. Fenerbahçe zarar etmedi mi! Fenerbahçe zarar etmedi mi! Fenerbahçe'den loca parası alıp adama ödediniz, benim aklıma o da geliyor. Beni mahkemeye vermiş önemli değil. O loca ve gerekirse, ihtiyaç varsa başka localar da dahil olmak üzere başkan locası olacaktır, benim değil. Kim gelirse, başkan olursa onun locası olacak. Yeni arkadaş orada maçlarını seyreder."

"GEREKİRSE EVLERİNE GİDERİM"

"Bana hakaret etmeden söyleyebilirsiniz. Kızımdan ne istiyorsunuz! Dün akşamdan beri sinirlerim gergin. Bak onlara söylüyorum, pazartesi günü avukatlarım onları şikayet edecek savcılığa! Devlet bir şey yapmazsa ben gerekeni yapacağım! Artık sosyal medyada terbiyesizliklere son verecekler. Hepimizin anası babası var, çoluk çocuğu var. Bak evlerine giderim, bak şerefsizim diyorum. Bizim değerlerimiz var. Değerlerimizin üzerine gelmesinler. 12-13 yaşında çocuk ne yapmış, Fenerbahçe'yi bu kadar sevmesi suç mu! Bak giderim evlerine. Korkmam hiçbir şeyden. Hapse de giderim, rahat yatarım. Orada rahat ediyor adam!"

🗣️ Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Benim Fenerbahçe'den beklentim yok. Ben kızıma üzülüyorum, torunlarıma üzülüyorum, genç çocuklara üzülüyorum. Onlar için geldim. Her şeyimi ortaya koyacağım. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım.pic.twitter.com/uP1uLSt08z — Fotomaç (@fotomac) August 1, 2026

"BUNLAR KAFAYI YEMİŞLER"

"İnternette 'Aziz Yıldırım, Mourinho'yu aramış, Garcia'yı alacakmış, 23 yaş altıymış' diyorlar. Tanımıyorum. Ben transferle ilgili Cihan Kamer'le konuşurum. Bu kadar mı yalancısınız ya! Yazıyor Aziz Yıldırım 35, Barış 20, öbürü bilmem ne! Kafayı mı yediniz ya, kafayı mı yediniz! Ben 35 nakit nasıl verebilirim, ben ancak ciddi bir sponsorlukla verebilirim. Nakit versem kulüp kullanamaz ki, para orada durur. Bunlar kafayı yemişler. Bak söyleyin, çok kötü yaparım. Savcılığa suç duyurusu yaparım. Onun üzerine yayından kaldırdılar. Her gün yalan yazıyorlar."

"SANTRFOR TRANSFERİ BU HAFTA İÇİ BİTER"

"Ağzımızdan duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Söylüyorum, bir tane santrfor alacağız. Bu hafta içi bitiririz. Yine söylüyorum, eğer ihtiyacımız olursa, konuşacağız hocayla, bu 10+4'ün dışında 4'ten bir operasyon gerekirse onu da yaparız. Biz çünkü şampiyon olacağız. Hep transferler nokta atışı olacak."

10+4 TEPKİSİ

"Geçen sene 15 oyuncu almışlar, bir önceki sene de 15. 30 tane! 10+4'ü konuştuk TFF'yle, siz neden izin verdiniz, bu oyuncular alınırken niye izin verdiniz, vermesene. Seneye de 8 diyorlar. Şimdi 10 olsa seneye ne olacak. Gelen eyvah diyecek. Göndeririz, problem değil. Yazık oyunculara. Paramı istiyorum diyor oyuncu, gitmiyor. UEFA bir kural koymuş, eğer oyuncunun lisansını çıkaramazsanız, oyuncu isterse kendi bonservisini alıp bedava gider, parayı da alır senden."

"138 MİLYON EURO HARCADIK"

"Greenwood, Ake, Muriqi transferlerinden dolayı 138 milyon euro para harcadık, sonuna kadar! Nereden karşılayacağız, anlatacağım birazdan. Onun için rahatız, problem yok. Gelecek oyuncunun da bedelini incelediler, limitlerin içindeyiz. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok."

🗣️ Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Greenwood, Aké ve Muriqi transferlerinden dolayı 138 milyon Euro harcadık. Gelecek oyuncunun da bedelini incelediler, limitlerin içindeyiz. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok.pic.twitter.com/xvSYv9MvP0 — Fotomaç (@fotomac) August 1, 2026

"FENERBAHÇE PLANLAMASI YAPACAĞIZ"

Parasal operasyon yapıyoruz, Fenerbahçe İnşaat AŞ veya Fenerbahçe GYO. Onu kuracağız. Ancak şu anda daha bunların çalışamadığımız için, futbolla paralarla uğraştığımız için 1-2 ay sonra bununla ilgili bir çalışma başlatacağız. Bu önümüzdeki ay içerisinde 5 yıllık 10 yıllık Fenerbahçe planlaması yapacağız. İçinizden çalışmak isteyen varsa müracaat etsin, Mahmut Uslu ile konuşun, gelin, meydan açık.

"BAHİS ŞİRKETLERİYLE İŞBİRLİĞİ YAPMAYACAĞIZ"

Gelir getireceğiz, sponsorluklarla. Ben para verdim, sen para verdin, bu TFF ve UEFA nezdinde geçerli değil. Bir işlem olması lazım. İsimsiz hiçbir şey yapmayacağız, her şeyin ismi belli olacak. Bak arkadaş bu, şirketi bu, bunu yapacak, sponsorluk adı altında kulübe bu gelir gelecek. Gizli yok. Bakın söylüyorum. Hiçbir bahis şirketi, bunun gibi şirketlerle işbirliği yapmayacağız, bunu bilin.