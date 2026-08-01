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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Karşıyaka'ya kiralık transfer!

Fenerbahçe'den Karşıyaka'ya kiralık transfer!

TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro oluşturan Karşıyaka, Adem Yeşilyurt transferine karşılık Fenerbahçe'den kiralamak istediği isimlerden Yasir Boz konusunda mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 13:28
Fenerbahçe'den Karşıyaka'ya kiralık transfer!

TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Karşıyaka, transfer çalışmalarında önemli bir adım attı. Yeşil-kırmızılı ekip, Adem Yeşilyurt transferinin ardından Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Yasir Boz konusunda anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli kulüp, U19 takımında forma giyen 18 yaşındaki orta saha Yasir'i 1 yıllığına Kaf-Kaf'a kiralamayı kabul etti. Yasir sözleşme imzalayıp takıma katılacak.

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