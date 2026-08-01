Fenerbahçe'den Karşıyaka'ya kiralık transfer!

TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Karşıyaka, transfer çalışmalarında önemli bir adım attı. Yeşil-kırmızılı ekip, Adem Yeşilyurt transferinin ardından Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Yasir Boz konusunda anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli kulüp, U19 takımında forma giyen 18 yaşındaki orta saha Yasir'i 1 yıllığına Kaf-Kaf'a kiralamayı kabul etti. Yasir sözleşme imzalayıp takıma katılacak.