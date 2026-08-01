Salih Uçan'dan Beşiktaş'a veda paylaşımı!

Beşiktaş, 2025/26 sezonunun sona ermesiyle birlikte Salih Uçan ile yollarını ayırdı. 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile siyah-beyazlı kulübe ve taraftarlara veda etti.

İŞTE O İFADELER

"Bugün sadece bir kulübe değil, hayatımın en değerli sayfalarından birine veda ediyorum.

Bu formayı giydiğim ilk günden itibaren her anını büyük bir gururla yaşadım. Sahada elimden gelenin en iyisini vermeye, bu arma için son düdüğe kadar mücadele etmeye çalıştım. Güzel anılar, zorlu günler, galibiyetler, hayal kırıklıkları... Hepsi bu yolculuğun unutulmaz bir parçası oldu.

Bana güvenen tüm hocalarıma, birlikte ter döktüğüm takım arkadaşlarıma, kulüpte emek veren herkese ve en önemlisi her koşulda yanımda olan büyük Beşiktaş taraftarına gönülden teşekkür ediyorum.

Bazı vedalar sadece ayrılık değildir; geride ömür boyu taşınacak hatıralar bırakır. Beşiktaş da benim için her zaman böyle bir yer olarak kalacak.

Şimdi yeni bir hikâye başlıyor. Ama siyah-beyaz formayla yaşadığım anılar, ömrüm boyunca kalbimde en özel yerini koruyacak.

Hoşça kal Beşiktaş.

Her şey için teşekkür ederim.

Sevgi ve saygılarımla,

Salih Uçan"