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Haberler Galatasaray Galatasaray'da ayrılık! Eski takımı talip oldu

Galatasaray'da ayrılık! Eski takımı talip oldu

Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Galatasaray'da ayrılık cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. Teknik ekibin gelecek sezon planlamasında düşünmediği futbolcuya eski kulübü talip olurken, sarı-kırmızılı yönetimin de transfer için ayrılığa yeşil ışık yaktığı öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 12:28
Galatasaray'da ayrılık! Eski takımı talip oldu

Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor.

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Galatasaray'da ayrılık! Eski takımı talip oldu

Sarı-kırmızılı takımda gözden çıkarılan ve geleceği merak konusu olan milli hücum oyuncusu için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

Galatasaray'da ayrılık! Eski takımı talip oldu

Hollanda basınından Waterwegsport'ta yer alan habere göre Sparta Rotterdam, Galatasaraylı oyuncuyla yakından ilgileniyor.

Galatasaray'da ayrılık! Eski takımı talip oldu

Eredivisie ekibi, eski futbolcuları Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Galatasaray'da ayrılık! Eski takımı talip oldu

Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcunun durumunu soran Hollanda tesmilcisine, sarı-kırmızılı yönetimden olumlu yanıt geldi.

Galatasaray'da ayrılık! Eski takımı talip oldu

Galatasaray kulübünün, milli oyuncunun takımdan ayrılmasına izin verdiği öğrenildi.

Galatasaray'da ayrılık! Eski takımı talip oldu

Son sezonlarda farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen ve inişli çıkışlı bir grafik çizen Halil Dervişoğlu için Sparta Rotterdam yönetiminin önümüzdeki birkaç gün içinde netlik beklediği vurgulandı.

Galatasaray'da ayrılık! Eski takımı talip oldu

Eski kulübüne dönmeye sıcak bakıp bakmayacağı merak edilen yetenekli forvete, Süper Lig'den bazı kulüplerin de ilgi gösterdiği belirtildi.

Galatasaray'da ayrılık! Eski takımı talip oldu

2017-2020 yılları arasında Sparta Rotterdam formasıyla yaklaşık 100 maça çıkarak sergilediği performansla dikkat çeken Halil, ardından İngiltere'nin Brentford takımına transfer olmuştu.

Galatasaray'da ayrılık! Eski takımı talip oldu

2023 yazında Galatasaray'a imza atan Türk oyuncu; Hatayspor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giymişti.

Galatasaray'da ayrılık! Eski takımı talip oldu

İşte aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un derlediği o haber...

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