Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Galatasaray'da ayrılık cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. Teknik ekibin gelecek sezon planlamasında düşünmediği futbolcuya eski kulübü talip olurken, sarı-kırmızılı yönetimin de transfer için ayrılığa yeşil ışık yaktığı öğrenildi. İşte ayrıntılar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 12:28
Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor.
Sarı-kırmızılı takımda gözden çıkarılan ve geleceği merak konusu olan milli hücum oyuncusu için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.
Hollanda basınından Waterwegsport'ta yer alan habere göre Sparta Rotterdam, Galatasaraylı oyuncuyla yakından ilgileniyor.
Eredivisie ekibi, eski futbolcuları Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak için harekete geçti.
Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcunun durumunu soran Hollanda tesmilcisine, sarı-kırmızılı yönetimden olumlu yanıt geldi.
Galatasaray kulübünün, milli oyuncunun takımdan ayrılmasına izin verdiği öğrenildi.
Son sezonlarda farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen ve inişli çıkışlı bir grafik çizen Halil Dervişoğlu için Sparta Rotterdam yönetiminin önümüzdeki birkaç gün içinde netlik beklediği vurgulandı.
Eski kulübüne dönmeye sıcak bakıp bakmayacağı merak edilen yetenekli forvete, Süper Lig'den bazı kulüplerin de ilgi gösterdiği belirtildi.
2017-2020 yılları arasında Sparta Rotterdam formasıyla yaklaşık 100 maça çıkarak sergilediği performansla dikkat çeken Halil, ardından İngiltere'nin Brentford takımına transfer olmuştu.
2023 yazında Galatasaray'a imza atan Türk oyuncu; Hatayspor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giymişti.
İşte aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un derlediği o haber...