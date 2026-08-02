CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a Nicolas Jackson önerisi! Kiralama şartları araştırılıyor

Beşiktaş'a Nicolas Jackson önerisi! Kiralama şartları araştırılıyor

Chelsea forması giyen Nicolas Jackson'ın Beşiktaş'a önerildiği öne sürüldü. Siyah-beyazlı yönetimin, Senegalli golcünün kiralama şartlarını öğrenirken son kararı teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporunun belirleyeceği iddia edildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2026 11:03
Beşiktaş'a Nicolas Jackson önerisi! Kiralama şartları araştırılıyor

İngiliz basınında ortaya atılan iddialara göre Chelsea'nin golcüsü Nicolas Jackson, Beşiktaş'ın gündemine öneri yoluyla geldi. Siyah-beyazlı yönetimin, Senegalli forvetin kiralama şartlarını öğrenmek amacıyla Premier Lig ekibiyle temasa geçtiği ifade edildi. Beşiktaş cephesinin, 25 yaşındaki futbolcu için son kararını teknik direktör Vincenzo Italiano'nun hazırlayacağı rapor doğrultusunda vereceği aktarıldı.

16.5 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ

Nicolas Jackson, geçtiğimiz sezon 16.5 milyon euro kiralama bedeliyle Bayern Münih'in yolunu tuttu. Senegalli santrfor, Bundesliga'da forma giydiği 23 karşılaşmada 8 gol atıp 2 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen yıldız oyuncu, Chelsea tarafından 2023 yaz transfer döneminde Villarreal'den 37 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadroya dahil edilmişti.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Batrakov sürprizi! PSG'nin kapısından dönmüştü
F.Bahçe'de Sörloth gelişmesi! Aziz Yıldırım...
DİĞER
Marco Asensio ile İsmail Kartal arasında kriz var mı? Murat Özbostan analiz etti: Egoları da yönetmelisiniz
Güllü'nün ölümünde iddianame hazır! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi: “Hadi görüşürüz” dedi, annesini 6’ncı kattan attı
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de Hakan Çalhanoğlu zirvesi!
G.Saray'a 18'lik golcü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Sörloth gelişmesi! Aziz Yıldırım... F.Bahçe'de Sörloth gelişmesi! Aziz Yıldırım... 10:18
Udinese-Trabzonspor maçı saat kaçta? Udinese-Trabzonspor maçı saat kaçta? 10:18
Aslan İstanbul'da sahnede! Aslan İstanbul'da sahnede! 08:54
Trabzonspor'dan Mohamed Salah bombası! Trabzonspor'dan Mohamed Salah bombası! 07:26
İsveç Ligi'ni sallayan golcü G.Saray'a! İsveç Ligi'ni sallayan golcü G.Saray'a! 00:39
Beşiktaş istedi G.Saray alıyor! Beşiktaş istedi G.Saray alıyor! 00:39
Daha Eski
F.Bahçeli yıldız prensipte anlaşmaya vardı! F.Bahçeli yıldız prensipte anlaşmaya vardı! 00:39
Trabzonspor'dan Salah açıklaması! Transfer... Trabzonspor'dan Salah açıklaması! Transfer... 00:39
Aziz Yıldırım: Transferi bu hafta bitiririz! Aziz Yıldırım: Transferi bu hafta bitiririz! 00:39
Yıldırım'dan Kante tepkisi: Buyrun satın! Yıldırım'dan Kante tepkisi: Buyrun satın! 00:39
Aziz Yıldırım tepki: Suçlu musun? Aziz Yıldırım tepki: Suçlu musun? 00:39
Beşiktaş'ta Icardi gelişmesi! "8 milyon euro..." Beşiktaş'ta Icardi gelişmesi! "8 milyon euro..." 00:39