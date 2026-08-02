İngiliz basınında ortaya atılan iddialara göre Chelsea'nin golcüsü Nicolas Jackson, Beşiktaş'ın gündemine öneri yoluyla geldi. Siyah-beyazlı yönetimin, Senegalli forvetin kiralama şartlarını öğrenmek amacıyla Premier Lig ekibiyle temasa geçtiği ifade edildi. Beşiktaş cephesinin, 25 yaşındaki futbolcu için son kararını teknik direktör Vincenzo Italiano'nun hazırlayacağı rapor doğrultusunda vereceği aktarıldı.

16.5 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ

Nicolas Jackson, geçtiğimiz sezon 16.5 milyon euro kiralama bedeliyle Bayern Münih'in yolunu tuttu. Senegalli santrfor, Bundesliga'da forma giydiği 23 karşılaşmada 8 gol atıp 2 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen yıldız oyuncu, Chelsea tarafından 2023 yaz transfer döneminde Villarreal'den 37 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadroya dahil edilmişti.